Welsch fandil Pardubicím marně, před finále ho varuje krach z Ligy mistrů

„Je třeba smeknout před Opavou, že se vůbec pátý zápas hrál a jak se doma vyhecovali. Doma nás zaskočili, my výhry nerozdáváme. Zafungoval psychologický faktor. Po dvou jasných výhrách jsme my asi trochu povolili, oni se stmelili a předvedli velmi bojovný výkon. Tady u nás byly všechny tři zápasy jednoznačné, ale u nich jsme i čtvrtý zápas rozhodli až na konci. Hrají tam s mnohem větším sebevědomím a odvahou, pomáhá jim ta divácká kulisa,“ řekl Welsch po pátém semifinále, ve kterém Nymburk rozhodl výhrou 90:54 o postupu do finále.

„Odpor Opavy dnes trval jen čtyři minuty na začátku, pak se projevila naše kvalita. Naším úkolem bylo dnes sérii ukončit a to se povedlo. Jdeme dál po cestě za splněním našeho cíle,“ doplnil Welsch, který se spoluhráči míří už za čtrnáctým titulem Nymburka v řadě.

Potřetí za sebou se bude snažit o něj připravit Děčín, který druhou semifinálovou sérii rovněž vyhrál 4:1 a vyřadil tak Pardubice, které byly jako druhý tým základní části mírným favoritem.

„Trochu mě to překvapilo, protože jsem spíše do finále tipoval Pardubice. Osobně jsem jim i fandil, ale průběh série byl jasný,“ řekl Welsch, který je pardubickým rodákem a v tamním klubu debutoval v nejvyšší soutěži. „Asi na ně padla deka z první domácí porážky v sérii a už se nevzpamatovali. Takže je to potřetí za sebou stejné finále a naším cílem bude, aby i potřetí za sebou stejně skončilo,“ dodal český reprezentant.

Finále se tentokrát hraje novým systém. Zatímco v minulosti se hrálo na tři výhry, nyní týmy čekají jen dva zápasy. Začne se 17. května v Děčíně a odveta je 23. května v Nymburce. V případě, že každý z týmů jednou vyhraje, bude rozhodovat skóre.

Jiří Welsch (vpravo) z Nymburka střílí přes Radovana Kouřila z Opavy.

„Pro nás musí být varováním zkušenost z letošního play-off Ligy mistrů, kdy jsme stejným systémem hráli se Sassari. Tam jsme prohráli o 22 bodů a doma jsme o 21 bodů vyhráli a kvůli jedinému bodu nepostoupili. To by nám teď před finále s Děčínem mělo připomenout, že v tomto formátu se hraje o každý bod, který může rozhodnout celou sérii,“ naznačil Welsch, že ze strany Nymburku nehrozí podcenění.