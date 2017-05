Welsch děkuje Pierceovi za nejlepší dny kariéry: Dělal mi život lehčí

No jak - vzpomíná na ně rád. I proto, že společně strávené roky v tradičním klubu hodnotí Welsch jako nejpovedenější ve své zámořské kariéře.

„Celkově to byla moje nejúspěšnější část působení v NBA. Zčásti to bylo dáno tím, že jsem hrával s tak skvělým hráčem, jakým Paul Pierce byl. Nastupoval jsem vedle něj v základní pětce a on jako hvězda poutal hlavní pozornost obrany. To dělalo můj basketbalový život lehčí,“ vzpomíná Jiří Welsch na to, jaké to bylo nastupovat po boku jedné z nejvýraznějších postav NBA začátku tohoto tisíciletí.

Český basketbalista se se svým slavným americkým vrstevníkem potkal v první polovině kariéry. Když Welsch dorazil k Celtics, začínal Pierce svojí šestou sezonu v zámořské soutěži, do té doby nepoznal jiný než bostonský dres.

Welsch potvrzuje dojem, kterým Pierce působí. Hvězdné manýry se tomuto kalifornskému rodákovi vyhýbají.

„Boston Celtics jsou celkově hodně tradiční. Když jsem přišel, byl na lavičce vysoce uznávaný trenér Jim O’Brien. Byl to jeden z mála trenérů v NBA, který se dokázal ke všem hráčům chovat stejně, i ke hvězdám,“ dodává.

Jako jednoznačný tahoun družstva ale Pierce přece jen měl výsady. To k takovým hráčům prostě patří. „Pierce byl samozřejmě největší hvězda týmu. Často byl vidět v přítomnosti generálního manažera, jak spolu probírali věci, třeba když se blížil konec přestupního období. To je ale běžné,“ vysvětluje Welsch.

Loučení s Pravdou. Paul Pierce dal sbohem NBA Rozlučkový profil jedné z hlavních postav první dekády 21. století

V tradiční atmosféře NBA, kde je mimo palubovku každý především sám za sebe, neměli oba hráči příliš příležitostí se potkávat. Přesto Jiří Welsch dokáže vytáhnout jednu zajímavou historku.

„Paul dokázal překvapit. Jednu chvíli jsem byl v Bostonu jediný neamerický hráč a dokonce jediný hráč bílé pleti. Jednoho dne přišel beze slova do šatny a dal mi do ruky nové CD rappera Jay Z. Jmenovalo se The Black Album. Prý abych si poslechl něco od nich a lépe zapadl,“ směje se Welsch.

Paul Pierce v sezoně 2003/04, ve které hrál s Jiřím Welschem

V roce 2005 se cesty obou hráčů rozdělily. Zatímco Pierce zůstal u Celtics, aby se stal jednou z klubových legend, Welsch se po angažmá v Clevelandu a Milwaukee vrátil do Evropy. Celtics přesto zůstal věrný.

I svému kapitánovi: „Sledoval jsem dál nejen Pierceovu kariéru, ale i celý Boston. Z těch míst, kterými jsem si v NBA prošel, byl Boston jediné, ke kterému jsem si vytvořil emoční vazbu. Sledoval jsem proces přestavby, jak dali dohromady velkou trojku s Kevinem Garnettem a Rayem Allenem a slavili svůj 17. titul. Dneska se můžu nazvat fanouškem Bostonu.“

Po 15 letech v Bostonu, jednom titulu a ceně pro nejužitečnějšího hráče finálové série se Pierce poprvé ve své NBA kariéře vydal objevovat i jiná angažmá. Přes Brooklyn a Washington doputoval do LA Clippers, kde právě ukončil kariéru. Welsch souhlasí s názory většiny basketbalového světa, že NBA tím přišla o jednu z nejvýraznějších osobností.

NĚKDEJŠÍ VELKÉ TRIO BOSTONU CELTICS: zleva Paul Pierce, Kevin Garnett a Ray Allen

„Hráč, který vydrží devatenáct sezon hrát na takové úrovni, být členem výběrů pro All Star Game i americké reprezentace, musel zanechat velkou stopu. To dokazují i odezvy, jaké jeho loučení má. Samozřejmě se to nedá srovnat s Kobem Bryantem. Nejde ani tak o fanoušky, ale o to, jak ostatní hráči sdílí jeho odchod na sociálních sítích a zapojují se do videí na rozloučenou. Je vidět, jaký měl mezi hráči respekt a jak velkou osobností byl,“ uznává přínos devětatřicetiletého Pierce o dva roky mladší český rozehrávač.