Welsch těžko hledal po výpadku slova. Jsem trochu v šoku, svěřil se

„Ani nevím, jak popsat pocit, který prožívám. Jsem trochu v šoku, a to jsem toho za kariéru zažil dost,“ řekl Welsch. „Byli jsme herně i mentálně nahoře, ale najednou se to úplně obrátilo. To jsem snad ještě nezažil. A bude mi trvat pár dní, než to strávím a urovnám si to v hlavě,“ připustil.

Nymburk přitom odehrál jeden z nejlepších zápasů v historii a bývalý euroligový klub jasně přehrával.

„Před zápasem asi jen málokdo věřil, že bychom mohli ztrátu z prvního duelu smazat, a před koncem zápasu asi málokdo věřil tomu, že ten náskok můžeme ztratit. Byla to směsice několika faktorů. My dělali špatná rozhodnutí, oni dávali těžké střely a vyvrcholilo to tou ztrátou na konci. Ukázala se krutost sportu,“ prohlásil jeden ze čtyř Čechů, kteří si zahráli zámořskou NBA.

Vypadnutí se Sassari však nechtěl svádět jen na nepovedený závěr utkání. Rozhodovalo se podle něho hlavně v prvním duelu, který Nymburk prohrál 72:94.

„My jsme si úkol hodně ztížili v prvním zápase, kdy jsme v poslední čtvrtině měli naprostý výpadek. Tím jsme dovolili, aby se Sassari k tomu dvaadvacetibodovému náskoku vůbec dostalo. Nakonec po 80 minutách hry rozhoduje jediný bod. Jediná drobnost, kterých by se v těch dvou zápasech dalo najít hodně,“ připomněl Welsch.

I když Nymburk končí před branami osmifinále, zanechal v soutěži pozitivní dojem. Zejména v domácích zápasech, ve kterých ani jednou neprohrál.

„Celkové vystoupení v Lize mistrů je pozitivní. Neprohrát doma je výborná vizitka pro nás, ale i pro fanoušky. Ti, co skončili před námi ve skupině, tak byli favorité, přesto jsme se s nimi dokázali popasovat,“ řekl Welsch na adresu Banvitu Bandirma a AS Monaco, tedy čerstvých vítězů Tureckého a Francouzského poháru.

Sestřih ze zápasu Nymburk - Sassari

„Můžeme soutěž opouštět se vztyčenou hlavou. Nevypadli jsme s žádným nýmandem. Sassari je tým, který hrál předevčírem finále Italského poháru. Trochu hořkosti tam ale samozřejmě je, protože postup dál nám proklouzl mezi prsty. Musíme na to ale zapomenout a splnit další cíl, kterým je obhajoba titulu,“ dodal sedmatřicetiletý tahoun Nymburku.