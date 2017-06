A teď i tituly z okruhu ATP, plánuje si prostějovský vítěz Veselý

Nemínil jste své cíle přehodnotit, když vás nepřestávala svírat nepříjemná viróza?

Přehodnotil jsem plány po turnaji. Po dohodě s týmem padlo rozhodnutí, že vynechám další podnik ve Stuttgartu. V Prostějově jsem nic upravovat nechtěl.

Ve finále se zdálo, že se váš výkon zhoršuje. Cítil jste, že nehrajete dobře?

Utkání se vážně nepovedlo. Ale byl to zápas o titul. Na výkon se zapomene, vítězství zůstane. Někdy je daleko cennější výhra po horším výkonu, který je ovšem podložený velkou bojovností.

Každý zápas sledoval z kabelky vaší přítelkyně pes Leo. To je nový fanoušek?

Je to miláček. Štěká jen na povel, takže s ním není problém v hledišti. Když mám volno, tak spolu blbneme. Leo se rychle učí nové kousky, je s ním sranda.

Prostějov byl jeho turnajovou premiérou?

Doma ano. Ale před pár týdny byl v Budapešti. Bylo to kousek, takže nebyl problém se vzdáleností a jel s námi.

Po zápasech jste jej brával na kurt. Bylo by to možné třeba ve Wimbledonu?

Možná kdybych postoupil minimálně do finále.

Po vítězství v Prostějově jste se vrátil do světové padesátky. Jaké máte další cíle?

Hrát dobře a pokud možno co nejvíce vítězit. Pohár z challengeru je výborný, chtělo by to ale i další titulu z okruhu ATP.