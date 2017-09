Vaněk: Škoda, Petra měla mač ve svých rukou. Velké výhry ještě přijdou

Co vám tažení New Yorkem nejvíc ukázalo?

Hlavně doufám, že Petře dokázalo, že má špičkový tenis pořád v sobě. Po zranění se tady nejvíc přiblížila své dřívější hře. Škoda, že to dneska nevyšlo.

Co jí v bitvě s Williamsovou chybělo?

Trocha štěstí. A taky potřebuje ještě víc otevřít svou nátlakovou hru. Občas jí chyběl odvážnější úder. Jinak jsme rádi, jak utkání zvládla a bojovala do posledního míče.

Američanka jí to vůbec neulehčila, souhlasíte?

Jak znám Venus, tak je schopná občas něco v koncovce pokazit. Dneska jí ale musím vyseknout poklonu. Hrála výborně. Šla si za vítězstvím trošku víc.

Které momenty byly podle vás rozhodující?

Petra měla párkrát zápas ve svých rukou. Vedla 3:1 v prvním setu a pak to vzalo strašně rychlý sešup. V dalších pěti gamech udělala jen pět balónů. Ale rvala se, ve druhém setu odvracela brejkboly, což ji posilovalo. Trošku jsme doufali, že to Péťu trošku víc nakopne a začne hrát svoji odvážnější hru.

Jenže?

Klíč k vítězství držela za stavu 3:2, 30:0 a při svém servisu ve třetím setu. V tu chvíli byla lepší. Kdyby si podání podržela na 4:2, mohlo být veseleji. Ale Venus po brejku na 3:3 zahrála koncovku výborně.

Přitom za stavu 4:4 potom hájila svůj servis skoro 10 minut...

Jenže pokaždé trefila bombu na střed, dávala svoje nejtvrdší servisy. Letěly rychlostí skoro dvě stě kilometrů jako od chlapa. Na Flushing Meadows se Williamsky cítí o třídu líp než na jiných turnajích. Porazit je na centru je fakt těžké.

Co jste Petře stihl po zápase říct?

Nic extra jsme nerozebírali. Vyšlapala se na kole, protáhla se. Nejdřív se s porážkou musí vyrovnat sama. Je nám jí líto, dala do zápasu všechno. Až se vyspíme, řeknu jí: „Pořád to v tobě je!“ Doufejme, že ji US Open bude motivovat k další práci, protože je skvělá hráčka. A já myslím, že má další velká vítězství před sebou, když bude pokračovat tímhle stylem.