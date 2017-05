Péťu má rádo hodně lidí. Gratulují nám od srdce, těší kouče Kvitové

Gratulace teď slýchá velmi často. „A to dvojité,“ směje se Vaněk; každý z týmu Petry Kvitové si musel při jejím comebacku vybrat sázku, on zvedl v posilovně 112 kilogramů a kolegové to oceňují, zvlášť když Kvitová zveřejnila video z posilovny.

Ale vážněji: mnohem víc pochopitelně zapůsobil návrat jeho svěřenkyně. „Ohlasy jsou neskutečné. A myslím, že to říkají upřímně,“ těší Vaňka. „Myslím, že Péťu má rádo hodně lidí. Říkají to od srdce.“

Další blahopřání mohou přijít ve středu, kdy Kvitovou ve 2. kole čeká Američanka Bethanie Matteková-Sandsová.

Popohání vás euforie?

Nebudu mluvit o zápasech v množném čísle, ale na příští zápas věřím, že to Péťa hlavou utáhne. Je celá nedočkavá, až si bude moci zase zahrát. Uvidíme zápas od zápasu, míček od míčku.

Před premiérou jste jako kouč vzhledem k výjimečnosti duelu stál spíš stranou. Mění se to?

Jo, teď už je informací víc. Ale zase ne moc; myslím, že ani Petra sama by jich moc nechtěla slyšet. Nějaké dvě tři věci – to je všechno, co potřebuje vědět. Když bude hrát svoji hru, nemusí se moc ohlížet na soupeřky.

Proti Mattekové-Sandsové to jistě nebude fádní duel, že?

To bude jiný tenis. Byl jsem se podívat na první zápas a používá hodně čopů, kraťasy. Bude to jiný styl (než proti Boserupové v 1. kole), ale když bude hrát Petra zase rychle, soupeřka by se k této hře neměla vůbec dostat. Bude to o Petře.

Klíčová věc: premiéra se obešla bez bolesti?

Bez komplikací. Jen sama říkala, že bylo pro ruku zvláštní, když pršelo a přišla krátká pauza. Ale to se stane, když z toho organismus vypadne, třeba začnete mít tuhé nohy. Jinak žádné bolesti neměla.

Jak moc vlastně mezi zápasy musí s levou rukou rehabilitovat?

Doktor nám říkal, že výhodou tenisu je, že sám pomáhá. Že lidi po operacích nutí třeba k zahradnickým pracím. Aby drželi kladivo nebo sekyrku, aby manuálně pracovali. A tenis je manuální práce. Že když denně hrajeme hodinu a půl až dvě tenis, kolikrát to stačí. Musí dál různě promačkávat, ale necvičí už tolik jako na začátku.

V úterý jste vůbec nemuseli na hlavní kurty, trénink proběhl v blízkém areálu Jeana Bouina. Sedí vám to?

Vítáme to. Areál je skvělý, člověk jenom přejde ulici. Dřív nás vozili po Paříži po všech možných klubech, strávili jsme v autě strašně času. Tohle je příjemné, je tu neskutečné zázemí. A my se snažíme od toho šrumce a lidí dostat co nejdál.