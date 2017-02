Útok na 6 000 bodů nevyšel, ale do Bělehradu vícebojař Sýkora poletí

„Škoda. Stačilo závěrečný kilák běžet o vteřinu a půl rychleji a měl bych to,“ mrzelo dvaadvacetiletého závodníka pražského Olympu.

„Nevěděl jsem, ve kterém kole mám předbíhat, aby mi to nesebralo síly,“ připustil pro server atletika.cz své zřejmě klíčové zaváhání. „Nakonec jsem to vymyslel blbě. Už jsem byl docela unavený.“

Přesto může být spokojen. V pražské Stromovce totiž zásadním způsobem vylepšil své dosavadní maximum. Zatímco před víkendem měl na svém kontě nejlepší výkon 5 718 bodů, nyní u jeho jména nově svítí rekordní údaj 5 985.

„Cítím se dobře. Sám jsem zvědavý, jestli tomu bude odpovídat i výkon,“ hlásil už před šampionátem Sýkora. „Přiznám se, že jsem nečekal, že bych to poskládal takhle relativně hezky. Spíš jsem myslel na výsledek lehce nad 5 900 bodů,“ prozradil po něm. „Překonat osobák o více jak 250 bodů, to je dobré.“

Klíčovým úkolem bylo především potvrdit pozvánku na letošní halové mistrovství Evropy, které se v Bělehradu uskuteční 3. až 5. března. To mohl Sýkora už před dvěma týdny na mezistátním utkání vícebojařů, ale slibně rozjetý víceboj pro něj skončil v tyči, ve které nezvládl svou základní výšku.

„Původně jsem ani nevěděl, že jsem na evropský šampionát pozvaný. Ale stejně, podle jakýchsi pravidel či regulí, kdyby mě nyní překonal Marek Lukáš, jel by na šampionát on. Takže cíl byl nepustit nikoho před sebe. Maximálně Adama,“ zmiňuje Adama Sebastiana Helceleta, který rovněž v novém osobním rekordu (6 188 bodů) obhájil loňské prvenství.

Ani tentokrát se Sýkora nevyhnul drobnému dramatu –a opět na tyči. „460 jsem dával až na třetí pokus,“ oddechl si Sýkora. „Vylepšit bych potřeboval také výšku a kouli.“

A pak by juniorský mistr světa z desetiboje na šampionátu v americkém Eugene 2014 znovu mohl v hale zkusit zaútočit na vysněnou metu. Ideálně třeba právě při evropském šampionátu v Bělehradě.

„Těch šest tisíc je mi líto. Po prvním dni jsem si říkal, že by to bylo hodně hezké. Bohužel, jiná zajímavá hranice tam není,“ usmívá se. „Věděl jsem, že musím udělat tři dobré výkony. A udělal jsem tři standardy. Bylo to dobré, ale celkově to nevyšlo. Takže bych si to v Bělehradě rád vynahradil,“ dodal.