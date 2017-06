Prskavec si věří i na neoblíbeném kanálu. Ve Slovinsku chce titul

Před rokem v Liptovském Mikuláši mělnický kajakář zvítězil a zajistil si tím účast na olympiádě v Riu, kde pak bral další medaili. „Připravený jsem dobře, docela mi to jde. Tak teď jen, aby to klaplo,“ vzkázal Jiří Prskavec ze slovinského Tacenu, kde šampionát ve čtvrtek začíná.

Tentokrát nepůjde o žádný bonus v podobě nominace na ještě větší závody, jako tomu bylo před rokem v případě her v Riu. Češi tam měli pouze jedno místo, přitom adeptů bylo hned několik. Evropský šampionát v Liptovském Mikuláši proto svazovala nervozita.

„Loni to bylo lehčí tím, že jsem si olympiádu vyjel už po semifinále. Pak už jsem se uvolnil a měl hlavu jinde, bylo těžké se na finále zkoncentrovat. Ale rozhodně byla svázanost menší, než bude letos, pokud finále pojedu,“ řekl čtyřiadvacetiletý závodník USK Praha, jehož trénuje otec.

Prskavec je bezesporu o krok před soupeři. Dostal výhodu, že měl účast na mistrovství Evropy jistou díky loňským výsledkům.

A tak české nominační závody bral jen jako součást přípravy. I proto do dějiště šampionátu vyrazil na inspekci už v dubnu na třídenní soustředění.

Teď před mistrovstvím se sem vrátil už skoro tři týdny před startem. Poznával trať, učil se detaily, tolik klíčové pro úspěch. Občas se také v rámci odreagování projel i na svém oblíbeném skateboardu.

„Ovšem hlavně spím,“ zasmál se Prskavec. „Strávil jsem tu víc času než ostatní. A oproti Čechům o hodně víc. Jsem v dobré formě a snad se to ukáže i při závodě.“

V úspěch věří, ačkoliv specifická trať ve slovinském Tacenu nepatří mezi jeho oblíbené. Je hodně o pádlování, Prskavec tak ztrácí svou výhodu v dokonalé technice. Vlastně i proto dorazil s takovým předstihem. „Člověk se tu musí naučit znát detaily. Protože když si někde zkrátím trať, tak ono se to zase nemusí tolik vyplatit. A to je dobré poznat,“ vysvětlil Jiří Prskavec.

K úspěchu by mu mohla pomoci také bunda spojená s krycí zástěrou do lodi, do které je integrovaná i vesta. Ta je díky tomu o polovinu tenčí, což je výhodné při průjezdech brankami.

„Myslím, že jsem na břiše měl zhruba tři centimetry, nyní tam mám centimetr a půl. Teď navíc vesta přilnula k tělu, takže když se zakloním, tak se ohne se mnou. Opravdu je to strašně znát. Je to posun dopředu a je to velká změna oproti tomu, když jsem měl pouze vestu,“ popsal mistr světa inovaci, která by ho mohla uchránit před některými penalizacemi za dotek při průjezdu brankami.

Český závodník Jiří Prskavec v kajakářském finále závodu Světového poháru v Praze.

Ve čtvrtek ho od 15.25 hodin čeká kvalifikace. V sobotu je pak na programu semifinále a finále.

„Už se moc těším. Teď je ta nejlepší část sezony, kdy člověk jen ladí formu před závody. Moc se nejezdí, chodí se kolem tratě a spíš se odpočívá,“ uvedl Prskavec.

Po evropském šampionátu ho čeká mistrovství republiky a závody Světového poháru v Praze, Augsburgu a Lipsku. Pak bude mít deset dní volno, než začne příprava na mistrovství světa.