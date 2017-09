Medaile se musí zapít. Čtrnáct dní mě nikdo neuvidí, žertuje Lipták

A Lipták šel nedělní závod, který byl kvůli enormnímu počtu střelců rozdělen nezvykle do tří dnů, náležitě zapít. „Dali jsme si nějaký long island, na hotelu točili české pivo,“ líčil český reprezentant v disciplíně trap. „Ani jsme nešli spát, vstávalo se brzo ráno, takže jsme to protáhli až do letadla.“

Na ranveji v Praze přistál okolo pondělního poledne, doma v Rajhradicích se jen otočil a vpodvečer už v jedné z brněnských restaurací ukazoval medaili z individuálního i týmového závodu.

„Šéf mi psal, že se to musí pořádně oslavit,“ pověděl střelec Komety Brno, když se nabuzoval kávou. „Takže mě nikdo v práci 14 dní neuvidí.“ Před novináři žertoval.

Už ve středu se Lipták, jenž bronzem napodobil sedm let starý výsledek z mistrovství světa v Mnichově, vydává do Chorvatska ladit formu na závěrečnou část sezony. „V roce 2010 bylo třešničkou postupové místo na olympiádu,“ poznamenal účastník her v Londýně.

Ale i ruský bronz musí brněnského rodáka hřát, vedla k němu klikatá cesta. Lipták slibně začal, postup do finálové šestky si však musel zajistit v dodatečném rozstřelu.

Na jedné ze střeleckých pozic se potýkal se zvukovou technikou. „Na můj hluboký hlas reagovala pozdě a pozdější výlety terčů jsem špatně chytal,“ přibližoval.

Do finále, které se střílelo pozdě odpoledne, navíc zvolil špatný odstín brýlí. „Jak se stmívalo, trošku mi to dělalo problémy,“ vykládal hřmotný střelec. „Možná bych si skla stihl vyměnit, ale očím by trvalo, než si na ně zvyknou. Navíc bych musel sundat sluchátka a oddělat i stínítka. A kvůli stresu bych mohl minout,“ uvažoval zpětně bronzový medailista.

Společně s olympijským šampionem a nedávným mistrem Evropy Davidem Kosteleckým a mladým oddílovým kolegou z Komety Vladimírem Štěpánem si vystřílel v soutěži týmů stříbro.

„Nevím, jestli se někdy podaří zopakovat takhle úspěšná sezona,“ poznamenal Lipták, jenž na světové scéně závodí už přes deset let. „Když jsme jako mladí kluci měli dvě tři hodiny mezi položkami čas, lítali jsme po střelnici a dívali se, kde co je. Teď už spíš šetříme energii.“

Společně s 42letým kumpánem Kosteleckým by se rád prostřílel na olympiádu 2020 v Tokiu, první místenku si mohou zajistit za rok na mistrovství světa. Lipták by se rád koukl i o čtyři roky později na hry v Paříži. „Jsou ohlasy, že by se do budoucna se střelbou nemuselo počítat,“ podotkl Lipták. „A pak se objevují i náznaky, že by se ze vzduchovek a malorážek mělo přejít na laserové zbraně. Uvidíme, jak to bude.“