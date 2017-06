Král mezi cyklisty paralympioniky chystá konec. Jsem unavený, říká Ježek

Ještě předtím se však fenomenální cyklista, jemuž museli po autonehodě doktoři amputovat pravou nohu těsně pod kolenem, stal ambasadorem Evropských her handicapované mládeže Emil Open v Brně.

„Takhle velké mezinárodní akce se vším tím doprovodným programem přináší mladým sportovcům i důležité zkušenosti od svých vrstevníků z jiných zemí a kultur,“ říká Ježek.

Bohatým a neuvěřitelným příběhem plným řadou úspěchů touží rodák z Prahy mladé handicapované sportovce především inspirovat. Poté, co v jedenácti letech přišel o pravou nohu, nevzdal se a o devět let později už poprvé závodil. Od té doby pravidelně přiváží z mezinárodních akcí kovy nejcennější.

V roce 2013 si navíc splnil jeden z obrovských snů - na slavné Tour de France se stal oficiálním předjezdcem 33 kilometrů dlouhé časovky. V cíli poté porazil tři muže.

„Největší odměnou pro mě je to, že svým životním a sportovním úspěchem můžu inspirovat. Měl jsem totiž ve svém životě štěstí na lidi okolo. A já teď můžu tu pomoc aspoň trochu vrátit tím, že to, co jsme společně dokázali, může dneska někomu jinému dát důležitý impuls či motivaci v době, kdy se něčím trápí, nebo neprožívá úplně nejšťastnější období.“



O čem ještě Jiří Ježek před startem Emil Open mluvil?

O vůbec prvním závodu kariéry

Ten si budu pamatovat napořád. Byla to časovka Nerudovou ulicí s cílem na Pražském hradě. Velký mezinárodní závod a já v něm tehdy obsadil stříbrnou příčku. Byl to krásný start do kariéry. Samozřejmě, že hned druhý den jsem v silničním závodě skončil poslední, ale ten zážitek z Nerudovky byl pro mě nejlepší motivací k dalšímu tréninku.

Emil Open Evropské hry handicapované mládeže, které se uskuteční v Brně od 7. do 11. června, jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením. Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem sportovních aktivit doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu. Organizátorem her je Nadační fond Emil, který je známý především díky úspěšnému pořadatelství mezinárodních sportovních událostí. Nadační fond Emil v minulých letech úspěšně pořádal pět ročníků Evropských her handicapované mládeže, kterých se od roku 2009 zúčastnilo přes 2400 účastníků ze 14 států Evropy. V roce 2016 byl pořadatelem Světových her handicapované mládeže / IWAS U23 World Games Prague 2016.

O podpoře handicapovaných sportovců

Spousta lidí, kteří v minulých ročnících přišli na stadiony fandit mladým handicapovaných sportovcům, mi říkala, že odcházeli domů obohacení o obrovskou energii, která ze závodící mládeže přecházela až do publika. A ti, kteří s sebou vzali i své děti, oceňovali, že to bylo zajímavé poučení nejen o samotném přístupu k handicapovaným vrstevníkům, ale i o různých překážkách, které život přináší.

O svém letošním závodním programu

Je to moje poslední sezóna, takže se budu chtít rozloučit s fanoušky na domácích závodech, které mám rád, kde se mi v kariéře dařilo. Samozřejmě, že pojedu i nejdůležitější závody paralympijské cyklistiky, jako jsou světové poháry i Itálii, Belgii a Holandsku. Na přelomu srpna a září mě pak čeká mistrovství světa v Jihoafrické republice.

O závodní kariéře a těžkém úrazu před třemi lety

Je to pro mě hodně emotivní, občas se na tréninku přistihnu, že cítím nostalgii, ale už je opravdu čas. Závodím od roku 1994 a od roku 1999 jsem na absolutním světovém vrcholu. Jsem už opravdu hodně unavený. Cyklistika mě stále strašně baví. Ale od těžkého úrazu před třemi lety (Jiří Ježek tehdy na MS handicapovaných cyklistu v americkém Greenville upadl v hromadném spurtu. Utrpěl mnohačetné zlomeniny, měl zhmožděnou plíci, utržený prsní sval, operován byl v umělém spánku) každý kilometr bolí dvojnásob a navíc je jasné, že se už nikdy nedostanu na původní výkonnost. Dokázal jsem se přesto vrátit do závodů a ještě dva roky navíc přinášet radost svým fanouškům. Teď je ta správná chvíle se rozloučit. Byla to nádherná kariéra a já budu odcházet s krásným pocitem...

O budoucnosti

Všechno, co dělám, dělám proto, že mě to baví, nebo že v tom vidím nějaký smysl. Veškeré aktivity mimo samotné závodění si chci podržet i nadále. Toužím být nadále v kontaktu s lidmi, se kterými se mi dobře spolupracuje. Všechny firmy, které okolo sebe mám, všechny projekty, na kterých se poslední dobou podílím, pro mě znamenají příjemnou spolupráci a já se jim budu chtít věnovat i nadále. Jen u toho už nebudu závodit...