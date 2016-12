Jelínek chválí za koncentraci: Viděli jsme se na hřišti, ne u stromečku

Byl u toho i pivot Jiří Jelínek, který by možná z „placu“ ani neslezl. Jenže i v devátém duelu po návratu do Svitav měl na kontě čtyři fauly a hrozil mu předčasný odchod na střídačku.

„Už jsem na to zvyklý, že jsem v problémech. Pro mě nic nového,“ usmíval se pivot Turů.

Co utkání s další těsnou koncovkou rozhodlo ve váš prospěch?

Nezalekli jsme se vyhrát, což se nám stalo předtím v Jindřichově Hradci. Tam jsme se báli a polevili. USK nemělo tolik útočných doskoků. Hráli jsme i více ukázněně. Pod košem jsme byli silnější a snažili jsme se toho využívat.

Byla na hře USK znát absence klíčového hráče Jaromíra Bohačíka?

Věděli jsme, že bude chybět. On je pro ně hrozně důležitý. Tvoří tak 40 procent týmu. Umí vystřelit a je silný i v nájezdu. Respektuji všechny ostatní, ale nemají lepšího střelce než právě jeho. V závěru se jim navíc tři nejlepší vyfaulovali, takže pak měli na hřišti hodně mladých. Některé jsme mohli i nechat střílet, protože nepředstavovali takové nebezpečí.

Sehráli jste šestý zápas během 18 dnů. Bylo to období náročné?

Ani ne. Nebyla to žádná změna, jelikož loni se hrálo systémem středa plus sobota. Fyzičku máme dobrou, abychom to zvládli. Teď jsme sice hráli obden, ale to je o hlavě, jak si to člověk nastaví, zda to skousne, či už se vidí u stromečku. My se viděli na hřišti, což bylo super.