Krasobruslař Bělohradský před finále: Ukážu všechno, co umím

„Bylo to úžasné, potěšil jsem i sám sebe. A doufám, že trenéra a všechny fanoušky taky. Asi na tom potlesku bylo vidět, že se jim to líbilo, že to mělo nějakou tu energii,“ prohlásil po svém vystoupení do kamer České televize spokojený a uvolněný Jiří Bělohradský.

Volné jízdy za účasti osmnáctiletého mistra republiky z vísky Babice u Teplé na Karlovarsku začínají v 17.50 hodin a přenáší je ČT Sport.

Teď už můžete myslet na sobotní volné jízdy. Po loňsku má Carmen vystřídat Beethoven, na co ještě se mohou diváci těšit?

Na něco podobného jako v krátkém programu. Tedy doufám, alespoň se o to budu snažit (smích). Volné jízdy bývají takové procítěnější, je to zase trochu něco jiného než ten kraťas.

A máte už nějaký plán pro volné jízdy?

Chtěl bych ukázat všechno, co umím.

Ulevilo se vám, že jste splnil tu povinnost postoupit z krátkého programu do finále?

Spíš než povinnost postoupit do volných jízd jsem cítil tu touhu být tam. Ale naštěstí se to povedlo a postoupil jsem.

Prý jste během přípravy v Ostravě musel na bruslích měnit nůž.

Na pravé brusli. Zlomil jsem ho ve středu při tréninku v hlavní hale.

Jak velká je to pro krasobruslaře komplikace?

Úplně malá komplikace to sice není, ale ve čtvrtek jsme to vyměnili a zdá se, že je to dobré. Zvládl jsem to, takže jsem rád.