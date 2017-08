Jihlavský půlmaraton: Faraha na startu nečekejte, kopce jako výzvu ano

Dvojnásobný vítěz Srb dá přednost Dolomitenmannovi Při prvních dvou ročnících Jihlavského půlmaratonu před sebe nikoho nepustil. Radost z vítězství dopřál soupeřům až loni, kdy se na start nepostavil. A také letos nechává tajenku se jménem největšího favorita zahalenou. Běžec Vladimír Srb totiž druhý rok po sobě dá přednost startu na závodě Red Bull Dolomitenmann, který se v okolí rakouského Lince uskuteční v sobotu 9. září. Tedy jediný den před letošním Jihlavským půlmaratonem. „Je to pro mě větší výzva,“ připouští Srb. „Přeci jen, Dolomitenmann je neoficiálním mistrovstvím světa outdoorových štafet.“ Tradiční a prestižní závod v běhu do vrchu, paraglidingu, jízdě na divoké vodě a horském kole, letos slaví jubilejní 30. ročník. „Byl jsem osloven týmem z Brna, čehož si vážím,“ usmívá se Srb. „Všimli si mých kvalit a po loňské účasti stáli o moje služby,“ pokračuje. „A já jsem si to nechtěl nechat ujít. Přeci jenom, věk nezastavím. A je to moje asi poslední účast,“ říká běžec, který příští rok oslaví čtyřicetiny. „Naopak jihlavský půlmaraton můžu běžet, i když mi bude pětačtyřicet,“ má jasno. „Sice už asi v jiné kategorii a ne o první místo. Ale můžu si ho užít déle.“

Na Dolomitenmanna se jihlavský vytrvalec podívá už potřetí. „Poprvé jsem tam startoval v roce 2005 za čistě jihlavský tým, byla to zkušenost,“ vzpomíná. „Byl jsem hozený do neznáma. Jde o závod, na který se v Čechách ani nedá pořádně připravit.“ Úvodní dvanáctikilometrový běžecký úsek postaví před borce náročný úkol. „První tři kilometry běžíte po rovině a za zbývajících devět kilometrů nastoupáte 1 850 výškových metrů. Takže neuvěřitelné převýšení,“ líčí Srb. „Je to nejtěžší závod, který jsem kdy běžel,“ má jasno. Únava se v něm mísí s bolestí. „Samozřejmě bolí každý závod, který přeženete na startu. Ale Dolomitenmann bolí, i když to nepřeženete.“ V loňském ročníku Srb společně se svým týmem nakonec v konkurenci 125 účastníků obsadil osmatřicáté místo. „Letos máme cíle vyšší. Chtěli bychom se dostat do první desítky mezi amatérskými týmy,“ prozrazuje. „To by znamenalo posunout se o nějakých deset míst dopředu,“ upřesňuje, že náročného závodu se účastní dvě desítky profesionálních štafet. „Doufám, že to vyjde.“ Vzpamatovat se z účasti na Dolomitenmannovi není ani pro vysportované tělo ničím snadným. „Je to určitě individuální, záleží na tom, kolik máte natrénováno. Ale já jsem loni po Dolomitenmannovi uzavřel sezonu. A zbytek už jsem v uvozovkách jen doklusal,“ přiznává. „Už nebyla motivace. A hlavně: minimálně měsíc bych se z toho vzpamatovával. A když si vezmu půlku září a připočtu měsíc, už by bylo skoro po sezoně,“ počítá. „Takže jsem zbytek vzal jen na doběhání na nižší úrovni, abych se nezadřel.“ A jak Srb tipuje možné výsledky letošního Jihlavského půlmaratonu? V okruhu favoritů určitě nezapomíná na Jaroslava Vítka, s kterým v úvodních dvou ročnících sváděl vyrovnané souboje. „Byl jsem překvapený, že loňský ročník nevyhrál. Ale zvítězil Kuba Exner,“ zaznamenal Srb. „Jsem zvědavý, jak to dopadne letos. Tipovat si ale netroufám,“ dodává.