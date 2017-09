Jičinský kouč Mašát: Chci změny, do půl roku by měly být vidět

Bohužel závěr vyšel lépe soupeři a pro Jičín to znamenalo těsnou prohru 23:24. „Absolutně vyrovnané utkání, v němž by byla spravedlivější dělba bodů,“ charakterizoval svou extraligovou premiéru na lavičce Jičína jeho nový kouč.

Kdy se rozhodlo o vaší porážce?

Ještě deset minut před koncem jsme vedli o dvě branky a měli dvě možnosti na navýšení vedení. Rozhodčí však při sedmičce Krále pískl předržení míče, což jsem na takové úrovni snad ještě neviděl. Navíc v posledních osmi minutách nás třikrát vyloučili a poslali do oslabení.

Soupeř šel do vedení, přesto jste ještě v samotném závěru mohli alespoň vyrovnat.

Bohužel naše akce nevyšla. Je to velká škoda, protože si myslím, že na první utkání v sezoně to nebyl špatný výkon. Bohužel v obraně jsme se nedokázali vypořádat s Hrstkou, který nám za celé utkání dal deset branek.

Váš tým v létě prošel poměrně značnou obměnou, bylo to hodně znát?

Kvůli té obměně si zvyká na novou taktiku, asi bude trvat nějakou dobu, než si to všechno sedne. Tomu bych i částečně přičítal nepřesnosti v naší hře.

Jak jste zatím spokojen s posilami, které před začátkem sezony přišly?

Budou potřebovat nějaký čas na adaptaci. Třeba Libor Horut, který přišel z Hranic, a Polák Mateusz Wolski, ti byli zvyklí na trošku jinou házenou. Podle mě jsou oba super hráči, ale bude nějaký čas trvat, než svoji kvalitu ukáží. Záleží hodně na nás trenérech, abychom s nimi dobře pracovali. Oba v utkání ukázali v utkání dobré momenty, ale samozřejmě měli i horší chvíle.

Střelecky se dařilo Dominiku Čurdovi, který zaznamenal devět branek. Co říkáte jeho výkonu?

Určitě zahrál perfektně. Na levé spojce začal Libor Horut, ale měl pár nepovedených střel, proto tam šel Dominik, který se hned první střelou chytil, jeho výkon v utkání byl na vysoké úrovni.

Po jednom z favoritů soutěže vás nyní čeká zápas na hřišti nováčka ze Strakonic, kde se dá v zaplněné hale očekávat hodně bouřlivá atmosféra. S čím do utkání půjdete?

Po nešťastné prohře v prvním utkání určitě chceme ve Strakonicích vyhrát. Bodový zisk by totiž byl hlavně pro naše sebevědomí skvělý. Víme ale, že nás ve Strakonicích nic jednoduchého nečeká. A nejen kvůli atmosféře.

Co čekáte od soupeře?

Podle mě budou hrát v takové nováčkovské euforii, jak to většinou u nováčků bývá. Myslím, že prvního půl roku budou hrát bez nějakého většího tlaku, což pro ně může být lehčí. Ale doufám, že když budeme hrát svoji házenou, tak to zvládneme za dva body.

Je začátek sezony, jaké máte s týmem ambice?

Já jsem u týmu také krátce, takže potřebuji nějaký čas na to, abych si na tým zvykl a hráči na mě. Určitě to zabere nějaký čas, protože chci udělat nějaké změny. Možná to bude stát nějaké body, ale do půl roku by změny měly být vidět. A cíl vedení klubu? Samozřejmě znovu se dostat do play-off.