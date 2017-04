Starší Babák opustí jičínskou lavičku. Zůstávám sportovním ředitelem, říká

V hlavě má taktiku, která by týmu v dnešním zápase s Frýdkem-Místkem měla přinést úspěch. Podobně jako před zápasy v posledních dvaceti letech, kdy se u ligového týmu na trenérských postech pohyboval.

Jenomže nyní je v situaci, kdy už řadu týdnů žije s vědomím, že se od příští sezony přímo u mužstva pohybovat nebude. „Z lavičky se stahuji, zůstávám na postu sportovního ředitele,“ přiznává kouč.

Ten v některých sezonách kvůli svazovým předpisům sice veden jako trenér nebyl, ale vždy byl členem realizačního týmu. „Když to nebyla přímo lavička, byla to v zápasech hned první řada a vždycky jako člen realizačního týmu. Od příští sezony to bude po dlouhé době jinak,“ říká.

Kdy jste se pro tento krok rozhodl?

Oznámil jsem ho poté, co se nám podařilo dostat do play-off a vyhnout se skupině o záchranu.

Nechtěl jste si to právě proto, že se vám to podařilo, ještě rozmyslet?

To ne, navíc z klubu neodcházím a ani neříkám, že se na lavičku už nikdy nevrátím. Ale když se na to podívám, jsem asi služebně nejstarším trenérem v lize. Je to dvacet let, trénuji už dvaatřicet let, začínal jsem ještě jako mladý hráč. To až zamrazí, jaká je to doba.

Jak bude trenérské obsazení vypadat?

Bratr Aleš zůstává a jednáme, kdo by tým vedl s ním.

Přestože přímo z realizačního týmu odcházíte, bude další otázka patřit hlavně vám. Jičín skončí za týden sezonu, která pro něj, jak jste sám řekl, nebyla jednoduchá. Už máte v hlavě co dál?

Usilovně na tom pracujeme, budeme se snažit, aby síla týmu zůstala minimálně zachována.

Jak bude vypadat kádr?

V tuto chvíli nevíme. Máme před sebou ještě dva zápasy, soutěž ještě neskončila, nebylo by to fér vůči hráčům ani vůči klubům. Tohle je předčasné a nechci to zatím komentovat.

Směr, jakým se bude Jičín ubírat, zůstane zachován, nebo zkusíte něco jiného?

Budeme pokračovat v tom, co u nás funguje už řadu let. Budeme se snažit vycházet z naší mládežnické základny a z odchovanců. K tomu hodláme získat některé další hráče, kteří budou v našich finančních možnostech.

V těch je v posledních letech přece jen trochu rozdíl, některé kluby si mohou dovolit vybrané hráče dobře zaplatit a na jejich výkonnosti je to znát. Tohle nebude vaše cesta?

Zatím si to neumíme moc představit, ač vnímáme, že některé kluby vytvořily poloprofesionální a pro některé hráče i profesionální podmínky. Ale abychom měli dva tři hráče, kteří by na tom byli finančně jinak než ostatní, to u nás nechceme. My zatím stále jdeme cestou, jak říkáme, sociální spravedlnosti. Navíc pokud bychom to chtěli změnit, tak bychom na to museli mít, ale my se řídíme obecnou zásadou, že rozhazovat se může jen do výše vlastního platu.

Vraťme se ale k právě končící sezoně, kde po všech problémech nakonec hrajete o páté místo, což je možná víc, než jste si před několika týdny uměli představit.

Určitě ano. Sice to není boj o medaile, ale i takové umístění pro nás má velkou cenu a je pro nás velkou motivací. I vzhledem k tomu, jak se naše cesta do play-off letos rodila.

Jak moc jste si oddechli, když jste místo v play-off v posledním kole získali a nemuseli tak spadnout do skupiny o záchranu?

Co si budeme povídat, utekli jsme hrobníkovi z lopaty, byl to pro nás takový malý zázrak. My jsme hráli v Hranicích s tím, že se nám v případě, že Lovosice nevyhrají v Novém Veselí, bude ve skupině o záchranu hodit každý bodík, protože nám zajistí lepší výchozí pozici. Nám se však povedlo vyhrát a navíc Lovosice vyhrály také.

Ve čtvrtfinále jste sice přes obhájce z Plzně nepřešli, ale za výkony jste se stydět nemuseli.

Všechno z nás spadlo. Vždyť když hrajete do poslední chvíle o to, kde skončíte, tak vás to poznamená. A je dobře, že jsme se skupině o záchranu vyhnuli, protože letos byla hodně vyrovnaná. Vždyť i poslední Litovel hrála výborné zápasy, nebylo by to pro nás nic jednoduchého.