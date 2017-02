Klíč od play-off leží v domácích zápasech, tvrdí jičínský trenér

Skoro se chce napsat, že pro svůj herní kolaps v některém z extraligových zápasů si jičínští házenkáři nemohli vybrat méně vhodnou dobu.

Ve chvílích, kdy se rvou o to, aby si zahráli play-off letošního extraligového ročníku, totiž v sobotním duelu, od kterého očekávali body, nezvládli druhý poločas.

Na hřišti poslední Litovle ho totiž prohráli 11:20, celý zápas 24:31 a místo dvou bodů, které by je těsněji přimkly k týmům, jež se blíží k play-off, se uvrhli do nejistoty. Ta je násobena ještě tím, že v posledních čtyřech kolech základní části, do nichž vstoupí v předstihu už ve středu, proti sobě mají ve třech případech týmy z popředí tabulky.

„Víme, že máme těžké rozlosování a že k postupu do play-off musíme nějaké body získat,“ řekl trenér jičínského družstva Aleš Babák.

Čekaly se od vás o víkendu z Litovle, kde jste dlouho vedli, přesto jste nakonec vysoko prohráli. Co se stalo?

Až skoro do čtyřicáté minuty jsme měli malý náskok, pak jsme ale během pěti minut vypadli z role a domácím to strašně ulehčili. Posledních dvacet minut bylo z naší strany hodně špatných.

Nemohli jste nápor domácích a svůj výpadek nějak zastavit?

Možná mohli, ale k tomu bychom potřebovali nějaký okamžik, který by nám pomohl. Třeba výborný zákrok brankáře, povedenou akci. Jenomže my jsme místo toho třeba nastřelili tyčku, kterých jsme v zápase dali snad šest či sedm, a po odraženém míči jsme dostali z rychlého protiútoku gól.

Takhle ztráta vás musí vzhledem k vývoji závěru základní části hodně mrzet, vždyť šlo o poslední tým tabulky, který má na týmy před sebou ztrátu.

Má, ale hlavně doma odehrál řadu dobrých zápasů, porazil tam Frýdek-Místek a pražskou Duklu, s Plzní prohrál o jediný gól. Spousta lidí nepochybovala, že s přehledem vyhrajeme, ale my jsme si to nemysleli a bohužel se to potvrdilo. Litovel je sice poslední, ale není to zdaleka tak odevzdaný tým, jakým byl třeba loni Přerov.

Do konce základní části vám zbývají čtyři zápasy, místo v play-off sice ještě máte, ale vaši soupeři jsou těsně za vámi.

Vážnost situace vnímáme, pronásledovatelé jsou blízko. Je jasné, že pokud chceme do play-off, potřebujeme bodovat.

Doma vás však čeká Dukla a poté mistrovská Plzeň, venku hrajete v Zubří a v posledním kole v Hranicích, které také usilují o poslední příčky pro play-off. Kudy do něj vede cesta pro vás?

Upínáme se hlavně k domácím zápasům, tam je asi klíč k našemu úspěchu. I když víme, že proti sobě máme soupeře, které porazíme jen tehdy, když nám bude všechno vycházet. Nějaký polovičatý výkon stačit nebude. Trochu by nám však mohli pomoci samotní soupeři v boji o play-off, hrají totiž mezi sebou.

V Litovli vám chyběli brankář Babčaník a zkušený Vítek, jak na tom jsou pro dnešní zápas?

Oba by měli hrát, jen nevíme, zda bude moci nastoupit Bednář, u kterého se objevily zdravotní problémy. A bohužel dlouhodobě je mimo Jirka Groh. Ten se před nedávnem uzdravil, hodně nám pomohl, získali jsme s ním hodně bodů, ale pak si přetrhl křížový vaz v koleni. Hodně nám chybí.

Dukla patří i letos ke špičce ligy, na co se musíte připravit, abyste nyní uspěli?

Má výbornou dvojici brankářů, propracovanou defenzivu, z níž vyráží do rychlých protiútoků. My se musíme vyvarovat technických chyb a nesmíme ji pouštět do rychlých brejků.