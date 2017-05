Kariéra na skluzavce třikrát jinak. Jedničky draftu v Evropě pohořely

Jak budou na basketbalový rok 2017 vzpomínat Kwame Brown, Andrea Bargnani a Anthony Bennett? Kam v posledních měsících mířily jejich kariéry? Příběhy úspěchu hledejte jinde.

Bargnani, skvělý start a neviditelný konec

Nejočekávanějším byl návrat Andrey Bargnaniho do Evropy po deseti letech v NBA. Konec konců - jako jediný z naší nesvaté trojice dobře věděl, do čeho jde. Pozici draftové jedničky mu v roce 2006 zajistily skvělé euroligové výkony v Benettonu Treviso.

Brzy dvaatřicetiletý Ital zvolil z několika možností Baskonii a rovnou si dal na dres jedničku. Měla být symbolická. „Chtěl bych hrát hlavní roli ve velkém projektu,“ svěřil se.

A začal tak, jak si vysnil. V úvodním euroligovém duelu dokázal 26 body sestřelit Anadolu Efes Istanbul. Byl to jeho zdaleka nejlepší výkon v sezoně. Ve druhém kole počastoval Žalgiris Kaunas 17 body. A pak se zranil, vrátil, znovu zranil. A nehrál. V základní části zasáhl jen do 15 duelů ze 30 možných, v play-off se neobjevil vůbec.

Že je Bargnani mužem do útoku, to se dobře ví. S obranou si moc netyká. Takže když ho za nasazení v defenzivě kritizoval kouč Sito Alonso, málokdo mohl být překvapený.

Zklamáním však nepochybně je pouhých sedm trojek. A ještě jedna věc: hráč, který měří 213 centimetrů, by měl doskočit víc než 1,8 míče na utkání.

I v Evropě se ukázalo, proč byly poslední Bargnaniho sezony v NBA jenom vyhasínáním někdejší naděje. Neudivilo, když dvouletou smlouvu obě B, Bargnani i Baskonia, odvolali po necelém roce. Hned v dubnu, s koncem euroligového čtvrtfinále.

Zájem o něj prý má druholigový italský tým s velkou minulostí Virtus Řím, Bargnani by se tímto angažmá vrátil do svého rodného města. Ale v aktuálním stavu na hřišti stejně moc pomoct nemůže.

Andrea Bargnani v čase, kdy působil v Torontu.

„Je nemilou pravdou, že si Andreu budeme pamatovat spíš jako zklamání než jako významnou postavu při obrození Raptors. Do určité míry byl sám sobě nepřítelem. Nikdy nesouzněl s fanoušky, svými spoluhráči nebo s trenéry,“ zavzpomínal na něj někdejší torontský funkcionář Bryan Colangelo. A tohoto Italoameričana asi těžko podezírat z předpojatosti vůči Bargnanimu.

Bennett, muž dvou zápasů

Nejmladší z tria mužů, kteří se snaží oživit své kariéry, zvolil tureckou cestu. Kanadský pivot Anthony Bennett, kterého si v roce 2013 na prvním místě draftu zvolili Cleveland Cavaliers, loni na podzim nezaujal ani v Brooklynu Nets. To jest v nejslabším celku NBA.

V lednu tedy putoval přes Atlantik. A hned do jednoho z nejsilnějších týmů kontinentu, do Fenerbahce Istanbul.

Jenže od počátku bylo na jeho angažmá něco špatně. Označit čtyřiadvacetiletého podkošového hráče za konkurenta pro Jana Veselého a Ekpeho Udoha, to by bylo jejich urážkou. A bohužel pro Bennetta to takto nevnímají jen diváci, ale i jeho trenér Željko Obradovič.

Kanaďan posloužil jako záloha ve chvílích, kdy byl Udoh zraněný, ale jinak se moc nepředvedl. V Eurolize mu zatím vyšel jen souboj s Baskonií (devět bodů a tři doskoky), v průměru nastřílel 1,3 bodu na zápas. Jak velkou šanci asi dostane v blížícím se Final Four?

V turecké lize to je dokonce ještě horší, tam Bennett dohrál. Na soupisku Fenerbahce se totiž místo něj vrátil makedonský matador Pero Antič. Bennett zvládl pouze sedm utkání, během kterých zvládal zapisovat průměrně 9 bodů a 6,4 doskoku. Vyšel mu vlastně jen souboj s Usakem (16 bodů).

Anthony Bennett (vpravo) z Fenerbahce Istanbul v souboji s Tornikem Šengelijou z Baskonie.

Za těch 400 000 dolarů pro tuto sezonu byl Bennett drahý. Těžko očekávat, že Fenerbahce uplatní opci na další ročník.

Brown, zboží bez kupce

Nejdelším hledáním si prošel nejstarší z nich, už pětatřicetiletý podkošový hráč Kwame Brown. Zklamání z draftu NBA 2001 nastupovalo v nejlepší soutěži světa naposledy před čtyřmi roky.

Loni v létě však ohlásil rodák z Charlestonu comeback. Najal si agenta a... Dlouho nic. Kluby NBA už o něj zájem zjevně neměly, ukázat se ve farmářské D-League ani nezkusil.

Ale testoval vody v Evropě. K dispozici by prý byl za 300 000 dolarů. Což není nikterak přemrštěný požadavek. Ti úplně nejdražší euroligoví hráči na jeho postu berou desetinásobek.

Ví se, že Browna ve druhé polovině února testovala Sakarya, přední tým druhé turecké ligy. O jeho služby však nestála a popřála mu hodně štěstí. Toť vše, o dalším Brownově vyjednávání se nic neví.

Kwame Brown (vlevo) z Charlotte Bobcats unikl Žydrunasu Ilgauskasovi z Miami Heat.

Na jeho návrat na palubovky ale nakonec dojde. Zachránila ho až rodící se BIG3, americká soutěž v basketbalu 3x3, která do svých řad láká řadu slovutných veteránů z NBA i z evropských hal.

Browna si jako pětku v draftu Big3 zvolil celek vedený Garym Paytonem, přes léto si zahraje společně s Rashardem Lewisem, Jasonem Williamsem, Mahmoudem Abdul-Raufem a Eddiem Basdenem.