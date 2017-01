Nejsměšnější? Nejrychlejší! Risk od Golden State se mění v zisk

Minulé roky nabídly v podání Golden State akci, při níž po cloně na míč dostane Draymond Green přihrávku od rozehrávače Stephena Curryho a nahodí míč k obroučce, kde ho pivot Andrew Bogut drtivě zasmečuje do koše. V tu chvíli vyskočí lavička týmu i celá Oracle Arena jako jeden muž a oslavují krásnou akci v podání svých hvězd.

V této sezoně můžeme tu samou akci vidět znovu, jenže na jejím konci je JaVale McGee, jenž je po fyzické stránce daleko lépe vybavený než Bogut a Green tak při přihrávce ani nemusí moc mířit. McGee míč zasmečuje svými dlouhými pažemi.

„Někdo mi ten míč nahodí někam k obroučce a nemusí se bát ztráty, protože já ho většinou chytím a zakončím,“ říká McGee s úsměvem.

K dobré náladě má důvod. Před několika měsíci ho zkoušel Dallas, ale zahrál si ve 34 zápasech dohromady jen něco přes tři sta minut, experiment jeho spárování s Dirkem Nowitzkým nevyšel. Předchozí tři sezony strávil mimo hřiště kvůli zraněním a nedůvěře týmů zkusit obnovit kariéru kdysi nadějného pivota.

Když je nyní kompletně zdravý, získal McGee svou atletičnost zpátky. V pouhých osmadvaceti letech stále má bláznivý výskok, který tak trápil Los Angeles Lakers v play-off 2012, když ještě válčil za Denver. Prakticky mu tato série, i když pro Nuggets nakonec neúspěšná, zajistila čtyřletý kontrakt na 44 milionů dolarů. Ale naděje zůstaly nenaplněny.

Před touto sezonou zatoužil McGee dokázat světu, že ještě má čím přispět. Okamžitě zaujal. Když přijel na trénink do L. A., aby se připravil na novou sezonu, ukázal zvláštní copánek vzadu na hlavě.

„Ostříhala mi to tak moje matka (Pamela McGeeová, americká olympijská vítězka v basketbalu z roku 1984 z Los Angeles) a mně se to líbilo. Pak jsem přijel do San Francisca, když se ozvali Warriors, a lidi to tu také nosili. Rozhodl jsem se, že copánek zůstane,“ směje se McGee.

Účesem mu Golden State možná sedělo od začátku, na hřišti to však bylo v úvodu sezony složité.

Warriors více důvěřovali zkušenějšímu duu Zaza Pačulija, David West a když se trenér Steve Kerr snaží využívat novou posilu Kevina Duranta i na pozici čtyři, nebylo pod košem dost minut pro McGeeho.

Jenže když se Pačulija v prosinci zranil, JaVale dostal příležitost a využil ji tak, že i po návratu gruzínského pivota zpátky do sestavy dostává McGee minuty na hřišti.

„Hraje úplně jinak než Zaza hlavně díky svému výskoku. Dostaneme od něj přísun energie vždy, když vyběhne na hřiště. Zkoušíme různé kombinace našich pivotů a uvidíme, jak to půjde,“ říká o něm Kerr.

McGee se většinu času pohybuje v blízkosti vymezeného území, aby mohl bez většího počtu driblinků zakončovat. Ve vymezeném území vystřelí 90 % svých střel a promění jich téměř 70 %. Daří se mu ale také v rychlém protiútoku, když je dvacátý v celé lize v přepočtu bodů z brejku na minuty na hřišti.

„Je zřejmě nejrychlejší pivot, jakého jsem kdy viděl. Když běží dopředu, obrana neví, jestli hlídat jeho smeč, nebo čtyři trojkaře sprintující za volnou střelou,“ chválí ho Kerr.

„Přesně proto je tady, aby byl okolo koše a zasmečoval, co nepadne z dálky,“ říká Stephen Curry.

Warriors také využijí jeho solidní schopnosti najít volného spoluhráče. „Vždycky byl dobrý nahrávač. Má šikovné ruce, jen mu musíme míč dát do rukou v pozici, aby to neměl moc složité,“ cení další jeho schopnosti Kerr.

V týmu Warriors je nakažlivá i střelba za tři body, chytil se také McGee, který střílí trojky po každém tréninku Golden State.

„Na univerzitě jsem trefoval 36 procent, což je nadprůměr v NBA. Vůbec mi nevadí střílet z dálky,“ možná už trochu přehání McGee.

V tuhle chvíli však plní pro Warriors to, co potřebují. Doskakuje, smečuje a běhá do rychlého protiútoku. Pokud vydrží, může se stát klíčovým kusem skládačky týmu, jehož jediná ambice je mistrovský titul.

Veselé basketbalové momenty JaValeho McGee

„Zatím tolik nehraju v důležitých částech zápasu, ale postupně se to lepší. Vím, jaká je moje role. Budu se jí držet. Moc si to v Golden State užívám. Chci, aby se zapomnělo na má posměšná videa od Shaqa a lidé se soustředili na mou hru, která není vůbec špatná,“ říká McGee na závěr s narážkou na část pořadu na americké televizi TNT, kde bývalý hráč a nyní komentátor Shaquille O ́Neal dává dohromady směšné momenty z utkání NBA.