Šéf týmu Žitný: Mým snem je mít na další olympiádě dva cyklisty

„Ona je tak ohromný talent, že může na dalších olympijských hrách bojovat o medaili,“ říká Žitný o 19leté cyklistce, která se teď dává dohromady po únorové srážce s autem na Kypru.

Do letošní sezony vstupuje stáj se sídlem v Lučanech nad Nisou v sestavě Jan Škarnitzl, Josef Jelínek, Jana Czeczinkarová. „Pro letošní rok máme v plánu hlavně zajet co nejlíp ve Světovém poháru, který startuje v Novém Městě na Moravě. Honza Škarnitzl by se měl pohybovat kolem desátého místa,“ říká týmový manažer Jaroslav Žitný.

„Jana měla jet o pódium v kategorii do 23 let, ale po havárii při tréninku se její nástup do sezony bohužel protáhne. U ní by měl nastat vrchol na mistrovství světa v Austrálii.“

A další cíle?

Samozřejmě budeme obhajovat první místo v Českém poháru, abychom byli nejlepším týmem v republice stejně jako vloni. Hodně nadějí vkládáme i do Pepy Jelínka. Je to juniorský mistr republiky, který by se měl zapracovat v kategorii do 23 let a naskočit do Světového poháru s Honzou Škarnitzlem a postupně ho nahradit.

Mění se ve vašem týmu něco s ohledem na sponzory nebo vybavení?

Ne, všechno zůstává tak, jak bylo. Sponzoři i my jsme spokojení. Takže už se pomalu můžeme připravovat na další olympijské hry, které se budou konat v roce 2020 v Tokiu. Mým snem je dostat tam z našeho týmu dva závodníky: Honza Škarnitzl by v Tokiu jet chtěl, v té době mu bude čtyřiatřicet a bude v největší síle. Jana Czeczinkarová byla vloni pro Rio jako náhradnice a má určitě velkou naději se na další olympiádu dostat.

Je pro vás osobně vidina další olympiády velkou motivací?

Dělám tuhle práci už třináctý rok a přemýšlel jsem o odpočinku, protože toho bylo opravdu hodně. Ale slíbil jsem Janě, že jí pomůžeme. Ona je tak ohromný talent, že může na příštích olympijských hrách bojovat o medaili.

Tušil jste to už před třemi lety, když jste ji do týmu přivedl?

Věděl jsem, že má potenciál. Byla to z naší strany podaná ruka, nikdo jiný ji totiž v týmu nechtěl. V České republice je bohužel situace taková, že když vezmete mladého člověka do týmu, nikdo vám na něj nedá peníze. Musíte se o něj starat a jestliže se za tři roky prosadí, tak se zase bojíte, aby vám neutekl.

A Czeczinkarová vám neuteče?

Jsme domluvení na dlouhodobé spolupráci. Je jí teprve devatenáct let a do třiadvaceti by měla počkat v České republice. Dostat se na úroveň jako Jarda Kulhavý a pak odejít do prestižního týmu v zahraničí, kde bude její výkonnost slušně ohodnocená. Ne aby jako někteří jiní závodníci zamířila do nějakého druhotřídního týmu, který se o cyklisty během sezony narozdíl od těch českých vůbec nestará. Jana navíc ještě spadá do systému Dukly, která jí spolu s námi jako mateřským týmem a reprezentací dělá zázemí. Má čistou hlavu a může se plně věnovat jen sportu. A podobně se chceme postarat i o Pepu Jelínka. Letos by měl odmaturovat, a pak pro něj bude přichystaná smlouva. To je naše práce: připravovat mladé cyklisty na profesionální život.

Jaké k tomu máte zázemí?

Naše středisko je v Lučanech nad Nisou, kde máme centrální sklad, auta i dílnu. Když vyjíždíme na Světový pohár, tak se dvěma závodníky jedou tři čtyři lidi navíc. Bereme s sebou pomocného mechanika, abychom mohli obsadit obě depa. Taky si s sebou vozíme potraviny a všude si sami vaříme, protože každý jezdec má od svého výživového poradce speciální dietu.

A co trenéři?

Každý závodník má vlastního trenéra, kterého používá na dálku. Každý měsíc musí projít zátěžovým testem, odběry krve a podle toho se pak staví trénink na další období.

Jakých úspěchů si z působení vašeho týmu na mezinárodní scéně nejvíc ceníte?

Prvních šest let bylo spojených s Jaroslavem Kulhavým. Ten v našich barvách vybojoval stříbro na mistrovství světa v Kanadě v roce 2010, což byla první naše medaile ze světového šampionátu horských kol, a stal se mistrem Evropy. Pak začala éra Jana Škarnitzla, který byl bronzový na mistrovství Evropy, jedenáctý na světovém šampionátu a dvanáctý na olympijských hrách v Londýně. O titulech mistrů republiky ani nemluvím.