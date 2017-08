Postřehy z Indonésie? Lidé neumí řídit a jídlo je chudé, tvrdí Radoň

Měl by se soustředit na trénování, ale na domácím světovém šampionátu plní zároveň také roli týmového vedoucího, a tak se mu kvůli asijské roztržitosti rodí nečekané starosti.

„Starám svým způsobem nejen o závodníky, ale také o tři funkcionáře, kteří běžně nestíhají autobusy a jsou úplně mimo. Ti lidé se tady motají, jako by na mistrovství světa byli poprvé. Teď toho mám fakt plné zuby,“ zlobí se Radoň.

Vztek na zmatené činovníky mu vynahrazuje spokojenost s výkony jeho závodníků. „Dělají mi radost, samozřejmě máme zároveň rozumně nastavenou úroveň.“ Celkem 13 svěřenců navíc na rozdíl od koučů nebloudí. „Mám je srovnané,“ rozesměje se bývalý deblový parťák Filipa Dvořáka.

Jak jste se dostal k práci v tak exotické destinaci?

Mně hodně pomohl Honza Boháč (předseda svazu rychlostní kanoistiky). Byl na mítinku ICF (Mezinárodní kanoistické federace), tam roznesl můj životopis. Ozval se Tchaj-wan, což byla nabídka na univerzitní práci. Tam by to bylo asi fajn, ale na osm měsíců a skončit. Pak se ozvala Čína, tam jsem rád, že jsem nešel. Je tam jedna Maďarka, říkala, že to je docela síla. I když je to moderní země, tak lidi nejsou tak srdeční a režim je tam furt poznamenává. Indonésané mi napsali a tak jsem jim rovnou odepsal, že přijedu, protože kdybych jim nenapsal, tak se asi nedočkám. Oni mi odpověděli, že se mnou počítají a vízum vyřešíme na místě. U nás na ambasádě mi řekli, že tam to nevyřeším, protože to samozřejmě nejde. Oni to mají na pohodu. Vymazává to ta srdečnost.

Kde přesně v Indonésii působíte?

Sto kilometrů od Jakarty, což je při jejich zácpách někdy až šest hodin. Jsem na jezeře Jatiluhur, větší města poblíž jsou Purwakarta a Bandung. To je takové známější, turistické. Místo je to relativně hezké, ale jedná se opravdu o indonéskou vesnici, prostě tam vládne hlavně chudoba a spokojenost celého obyvatelstva, což je zase hezké.

Jaké je indonéské zázemí pro trénink? Dá se srovnat s českým?

Mají tam určité středisko, samozřejmě podmínky jsou nesrovnatelné s těmi českými. Ale celkem v pohodě. Máme posilovnu, máme lodě, pádla, takže žádný velký problém.



Poskytli vám nějaký byt, či dům?

Mám hezké ubytování. Dostal jsem takový standardní evropský pokoj s výhledem na celé jezero, podle mě v okruhu sta kilometrů se nedá najít lepší ubytování. Perfektně se o mě starají, mám zajištěné jídlo, dali mi novou motorku, protože tam se člověk pohybuje jedině na motorce, takže tohle je fajn, starají se perfektně.

Jak náročné si bylo zvyknout na jiný životní styl a jiné myšlení?

Nic jiného vám nezbývá. Také jsem si říkal, jestli některé věci zvládnu, nebo nezvládnu. Pak když je tam člověk pět měsíců sám, tak to prostě musí dát zevnitř. Měl jsem tam jednu krizi po měsíci, že jsem si říkal, že pojedu domů. Paradoxně musím říct, že mě tam nejvíc dostalo jídlo, které je bezvadné, ale je extrémně chudé. To znamená, že se tam pořád jí rýže. Když se tam všude kolem pěstuje rýže, tak proč by jedli něco jiného, já tomu rozumím. Lidé tam bojují o přežití, což v Jakartě je vidět, a je to tam drsné.S tou mou, když to řeknu slušně, rozjedeností, byla pro mě samá rýže docela šok.

V restauracích je jídlo lepší?

Tam, kde jsem já, tam se nedá pořádně najít restaurace našeho stylu. Kam člověk jde, je to hrozně chudé. Jídlo je ale velmi zdravé, takřka nesolí, nepoužívají olej, jí hodně masa. Někdy mají v obchodě málo ovoce. Ale já to nekritizuji. Lidé tam mají tak málo peněz, přesto žijí šťastné životy a mají všechno, co potřebují.

Říkal jste, že se nedá jinak dopravovat než na motorce. Jací jsou Indonésané řidiči?

Jo, oni jsou agresivní řidiči, ale není to, že by vás někdo srazil, nebo vám něco udělal a ještě vás zmlátil. Oni bohužel neumí moc řídit a tam se předjíždí tak, že vjedete do protisměru, začnete troubit a předjíždíte. A je úplně jedno, kdo. To jsem za začátku koukal. Ale když si na to zvyknete, tak to dáváte. Navíc silnice jsou buď ve špatném stavu, nebo furt do kopce z kopce, takže maximální rychlost je tak 60 kilometrů za hodinu. A jsem asi jediný člověk, který jezdí s helmou. Není problém tam na motorce potkat samotné sedmileté dítě, nebo rodinu, která jede v pěti na mopedu.Není tam moc policistů, nejsou žádná pravidla na silnici. Je to neuvěřitelné, ale jim to funguje a vyhovuje. Příští rok tam jsou Asijské hry v Indonésii, kde mají ambice, kvůli tomu se někdy pereme, že by chtěli mít pohodu, já jim můžu pomáhat, ale pak když chtějí medaili, tak je musím dokopat do evropského stylu myšlení.

Po měsíci jste chtěl odletět zpátky domů, pak jste si konečně zvykl?

Pak už to bylo v pohodě. Největší starost mám paradoxně s federací, s níž bojují a snažím se jim něco říct. Komunikace s federací je jeden velký boj. V Praze chce být každý úspěšný a někam směřuje, tam to není tak konkurenční. Je to úplně jiné, i život na vesnici si člověk užívá, je to větší pohoda. Jediné, co mi ji narušuje, je někdy to s tou federací. Tam maličko bojujeme, ale abych ten boj uvedl na pravou míru, vše, co jsem chtěl, splnili. Jsme tady na světovém šampionátu, všechno funguje, ale do poslední minuty, než jsme sedli do letadla, to byly hrozné nervy.

V čem bojujete s federací?

Třeba chtěli objednat ubytování, objednám ho třikrát, pak ti sekretářka neodpoví. Je to prostě zmatený svět. Je to taková jejich nevýhoda. Na druhou stranu je hezké, že v Indonésii neexistují hádky, oni jsou na sebe hodní. Takže jak se Asie většinou popisuje většinou, taková doopravdy je. Je hodně zmatená, ale lidé jsou zase pokorní, i v mé tréninkové skupině. Dělají, co jim řeknu. Jen ta organizace tady na mistrovství světa je opravdu taková, že všechno musím zařizovat já a to přesně na minutu. Furt musím hlídat, jestli ten jeden šel už na autobus, nebo ne, to je prostě náročné.

Na jak dlouho plánujete, že u indonéského týmu zůstanete?

Já mám smlouvu do Vánoc, oni to dávají na rok. Teď pojedeme do Číny na jedny závody. Zatím to jde. Ještě je problém, že jsem poslední čtyři měsíce nedostal plat, což je tam naprostý standard. Ale vždycky zaplatí.. Zatím mi dochází peníze. Ale dají to. Poslední, co by Indonésané udělali, že by někoho podrazili, to by nepřežili, to by snad spáchali sebevraždu.

Jakým jazykem mluvíte se závodníky?

Se svěřenci se domluvím lehce anglicky a naučil jsem se odvést trénink v indonéštině. Ona je ta řeč totiž extrémně jednoduchá, oni nic neskloňují. Jak je tam 17 000 ostrovů, tak někdy si nerozumí ani oni, každý si mluví, jak chce. Umím počítat, umím základní výrazy, oni zase znají některé tréninkové výrazy v angličtině. Druhý trenér umí perfektně anglicky, někdy překládá. Okolí anglicky neumí.

Když jste v Indonésii, stýkáte se s tamními lidmi?

Relativně hodně. Chtěl jsem se socializovat, snažím se žít v rámci možností, pohybuji se na loděnici a Indonésané jsou extrémně srdeční. Pořád se usmívají, není problém s místními. Na loděnici jsem v centru dění naší vesnice.

Jak jste během pěti měsíců u jezera trávil volný čas?

Většinou pracuji. Mně to zabírá hodně času. Je tam samozřejmě jazyková bariéra, takže si hodně věcí připravuju dopředu. Začal jsem chodit na thajský box, nebo jedu do Bandungu si na den odpočinout. Nebo je tam jeden hotel evropského stylu, kde jsem potkal i pár Čechů. Dá se to. Na to, že jsem tam byl pět měsíců, tak jsem tam pocit samoty neměl. Věřím, že kdybych byl v Kanadě nebo v Americe, tak bych měl pocit samoty stejný. Moje sestra byla trenérka v Kanadě a v Kanadě to probíhá, že člověk přijede a nedostane nic. Tady se o mě federace skvěle postarala.