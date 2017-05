Atmosféra byla jako v Itálii, zářila Napolitano Šenková po finále

Vedly jste 2:0 na sety, co se pak stalo, že Prostějov srovnal?

Asi je to s Prostějovem tradice, už jsme takto s nimi zahrály několikrát, že jsme vedly 2:0. Ale je to Prostějov, umí zabrat a my jsme naopak trochu polevily. Tie-breaky se nám však s nimi daří.

Je výhra v pěti setech sladší?

Je to sladké, hlavně kvůli domácí atmosféře. Je to fantazie, co tu fanoušci vytvořili za úžasné podmínky. V tom se hraje nádherně.

Už jste někdy podobnou kulisu zažila?

Možná jeden rok v Itálii, když se nám povedl postup do A1. Ale je to něco jiného v Itálii a něco jiného v Olomouci v české extralize. Je to super a chci všem lidem strašně moc poděkovat a doufám, že se brzy uvidíme.

Dokážete odhadnout, co se teď honí prostějovským hráčkám v hlavách?

Mají to, holky, těžké. Ale jak už jsem říkala, je to Prostějov. Určitě nepřijede na čtvrté utkání se sklopenými hlavami. My se naopak rázem dostáváme do role favorita a na to nejsme moc zvyklé. Uvidíme, jak se s tím popereme my, ale i soupeřky.

Zbývají vám ještě síly?

Dobrá otázka. Možná jich spoluhráčkám zbývá o trochu víc než mně, ale pořád ještě nějaké mám. A večer se něčím nadroguju a vjedeme na Prostějov znovu.