Český cyklistický talent poslala černá dodávka jen mezi diváky

Cyklistika

Zvětšit fotografii Česká bikerka Jana Czeczinkarová si jede pro dvanácté místo v závodu do 23 let na domácím mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

dnes 17:59

Kdyby se před třemi měsíci proti ní v zatáčce nevyřítila černá dodávka, Jana Czeczinkarová už by se chystala na nedělní start ve Světovém poháru jako velká domácí naděje pro souboj žen do 23 let. Jenže žádná kdyby neplatí. Talentovaná bikerka se tak představí v Novém Městě jen v roli divačky.