Cyklokrosařka Czeczinkarová dostane bronz z ME, vítězku diskvalifikovali

Češka dojela čtvrtá, jenže vítězkou tehdy byla Belgičanka Femke van den Driesscheová, u níž byl letos odhalen mechanický doping.

Teprve devatenáctiletá Czeczinkarová se svého cenného kovu dočká 28. září v Táboře na startu nové sezony domácího poháru.

„Medaili dostane dodatečně od zástupce Evropské cyklistické unie UEC, předávat ji má (generální sekretář) Enrico Della Casa,“ uvedl na úterní tiskové konferenci v Praze šéf českého cyklokrosu Petr Balogh.

Czeczinkarová v Nizozemsku dojela v kategorii do 23 let čtvrtá se ztrátou 14 vteřin na bronz a téměř minuty na vítěznou Van den Driesscheovou. U té byl ale při letošním mistrovství světa odhalen motorek v kole, dostala šestiletý distanc a ukončila kariéru. UCI ji navíc diskvalifikovala zpětně od 11. října 2015, závod ME se jel 7. listopadu.