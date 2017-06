O Veselého stojí tři kluby NBA. Zahraje si s Nowitzkým, či s Embiidem?

Sedmadvacetiletého Veselého by z celku euroligových šampionů Fenerbahce Istanbul rádi odlákali Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers a Brooklyn Nets.

Kluby z Dallasu a Brooklynu už o českého podkošového hráče stály loni.

V texaském týmu by se rodák z Ostravy mohl sejít se svým vzorem Dirkem Nowitzkým. Prioritou Mavericks je podepsat novou smlouvu s mladíkem Nerlensem Noelem; zdá se, že Veselý je pro ně vhodnou záložní variantou.

Brooklyn coby nejslabší celek NBA, který pozvolna přebudovává kádr, se jeví jako Veselého šance na výraznou roli na hřišti. Pod košem Nets zatím vládne Brook Lopez, jeho doménou je však ofenziva. Vedení Brooklynu se navíc příliš netají snahou Lopeze vyměnit.

V perspektivním celku Philadelphie by na Veselého čekala podkošová souhra se supertalentovaným Joelem Embiidem, jehož ovšem provázejí časté zdravotní potíže. S Jahlilem Okaforem zdá se v Sixers do budoucna příliš nepočítají.

Český reprezentant by se mohl začlenit do týmu s řadou nadějných hráčů, patří k nim chorvatský mladík Dario Šarič či loňská jednička draftu Ben Simmons; dvacetiletý Australan do NBA dosud nezasáhl kvůli zranění.

Veselý si prestižní zámořskou soutěž zahrál už v letech 2011 až 2014, ve Washingtonu a Denveru se významněji neprosadil. Jenže tehdy hrál ještě na křídle.

Jan Veselý z Fenerbahce stříhá síťku po triumfu v Eurolize.

V posledních třech sezonách se zařadil k nejlepším evropským obráncům (nejen) na své pozici. Do současné NBA ho posílá výjimečný atletický potenciál, ale i pohyblivost - v časech zrychlování hry velice ceněný atribut.

Ve Fenerbahce údajně Veselý pobírá tři miliony eur na sezonu a řadí se zároveň mezi nejlépe placené basketbalisty v Evropě i elitní české profisportovce. Zájemce z NBA ho ze smlouvy s tureckým velkoklubem může během léta vykoupit za jeden milion eur.