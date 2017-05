Veselý, třetí Čech v basketbalové extázi. Co návrat do NBA?

Od neděle patří mezi uzounkou skupinu vyvolených krajanů Jan Veselý, který s Fenerbahce Istanbul doma dobyl Euroligu, klání pro nejlepší týmy ze všech. A aby toho nebylo málo, gratuloval mu přímo na místě český průkopník.

„Byl jsem nervózní i za Honzu,“ přiznal Jiří Zídek, který si Euroligu podrobil v roce 1999 se Žalgirisem Kaunas. Zídek působí jako televizní komentátor a euforii s tureckou hlasitostí si vychutnal přímo u Bosporu: „Dali jsme si spolu kafe před semifinále, chvilku jsme pokecali. Po zápase jsem mu popřál na ploše, ale pak jsem mu ty nejhezčí momenty nechal. Aby si je užil s nejbližšími, spoluhráči, lidmi z klubu.“

Mezi duo čahounů Zídka (1999) a Veselého (2017) se vklínil ještě Luboš Bartoň, jenž v Eurolize slavil před sedmi lety s Barcelonou. Jenže pouze v roli náhradníka - do celého Final Four nezasáhl Bartoň ani na minutu a i přes historickou chvíli a dlouhé oslavy pak upřímně přiznával: „Bylo to těžké.“

Zídek s Veselým to mají jinak. První jmenovaný (navíc historicky první Čech v NBA) na sklonku tisíciletí přispěl ve finále 12 body.

Veselý pak fanatickým podporovatelům Fenerbahce udělal v bitvě o zlato proti Olympiakosu radost bilancí 8 bodů, 8 doskoků. Patří k esům.

„Přál jsem mu to tím spíš, že to bylo už jeho čtvrté Final Four, a ještě neměl titul,“ připomněl Zídek dosud mrzutou bilanci krajana. „Jsem za něj opravdu rád. Je skvělý člověk a srdcař. A je třeba říci, že byl jedním z hlavních tahounů Fenerbahce.“

Zda se Česko brzy dočká euroligového šampiona číslo čtyři, záleží hodně právě na Veselém. Nikdo jiný kromě něj se nyní reálně neukazuje, Fenerbahce na obhajobu určitě má - ale stejně tak má 213 centimetrů vysoký chlap na NBA.

V magickém městě na pomezí Evropy a Asie loni podepsal tříletý kontrakt, leč s možností kývnout na nabídku ze zámoří. Tam působí aktuálně jen Tomáš Satoranský ve Washington Wizards; v klubu, který draftoval i Veselého a kde v roce 2011 začalo jeho tříleté trápení. Veselý tím pádem má sice volbu luxusní, ale rovněž složitou.

„Fenerbahce patří co do podmínek mezi tři top kluby Evropy,“ souhlasí Zídek. „To se těžko odchází. Když je člověk takto zabezpečený, Istanbul je velice příjemné město na život. A já mezi řádky čtu, že zkušenost v NBA pro něj byla dost složitá. Na druhou stranu je teď ve velice dobré pozici. Záleží na klubu, který by projevil zájem. Má mnohem reálnější šanci být na jedné vlně s trenérem, managementem.“

A co víc: Veselý se může rozhodovat v roli toho, kdo kraluje Evropě. I s upřímnou gratulací od svého českého předchůdce.