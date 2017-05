Veselý a vysněná trofej. V cestě je Real, nejlepší tým historie i sezony

Proti Veselého Fenerbahce Istanbul stojí v pátek večer vítěz základní části Real Madrid, v případném finále pak lepší tým z duelu mezi Olympiakosem Pireus a obhájci titulu z CSKA Moskva.

Veselý byl blízko triumfu už loni, tehdy však v Berlíně turecký celek ve finále smolně prohrál s CSKA po prodloužení. V této sezoně se zdálo, že na titul pomýšlet nebude, ale zlepšená forma posledních týdnů a také domácí prostředí Sinan Erdem Dome v Istanbulu z něj dělají jednoho z favoritů.

Češi na Final Four Kdo bojoval o titul z Euroligy 1999 - Jiří Zídek (Žalgiris Kaunas) - vítěz 2007 - Jiří Welsch (Unicaja Málaga) - třetí 2009 - Luboš Bartoň (FC Barcelona) - třetí 2010 - Luboš Bartoň (FC Barcelona) - vítěz 2010 - Jan Veselý (Partizan) - čtvrtý 2015 - Jan Veselý (Fenerbahce) - čtvrtý 2016 - Jan Veselý (Fenerbahce) - druhý 2017 - Jan Veselý (Fenerbahce) - ???

„My máme v podstatě stejný kádr, který si s sebou nese loňskou zkušenost, což může hrát důležitou roli. Pomůže nám to být na toto Final Four lépe připravení,“ řekl trenér Fenerbahce Željko Obradovič.

„Od začátku této sezony všichni mluví o tom, že je Final Four v Istanbulu a že tam musíme být. Teď jsme konečně tu, čekají nás poslední dva zápasy, na které musíme být připraveni v hlavách,“ dodal zkušený kouč.

V semifinále však na Fenerbahce čeká s devíti tituly nejúspěšnější tým soutěže a vítěz základní části Real Madrid. „Pak je tam ještě sedminásobný šampion CSKA a Olympiakos, který má tři tituly. My nemáme žádný, ale to není důvod si nevěřit. Všichni čtyři máme stejnou šanci uspět,“ uvedl Obradovič.

Real za celou sezonu prohrál jen osm z 34 zápasů, ovšem čtyři tyto prohry přišly právě v Istanbulu. Navíc za poslední dvě sezony s Fenerbahce prohrál hned šestkrát. „Statistiky mě nezajímají. Já řeším jen budoucnost a páteční zápas. Nezajímá mě, kolikrát jsme s někým prohráli, ale jak ho porazíme,“ reagoval trenér Realu Pablo Laso.

Fenerbahce se bude snažit eliminovat hvězdné rozehrávače Sergia Llulla a teprve osmnáctiletého Luku Dončiče. Na Veselém s Ekpem Udohem pak bude, aby zastavil amerického pivota Anthonyho Randolpha a Mexičana Gustava Ayóna.

V druhém semifinále bude favoritem obhájce titulu CSKA Moskva, který znovu spoléhá na hvězdné rozehrávače Nanda De Cola (druhý nejlepší střelec soutěže) a Miloše Teodosiče (nejlepší nahrávač soutěže). Proti nim se postaví další velká rozehrávačská hvězda Vassilis Spanulis.

„Je rozdíl mezi dobrým hráčem a výborným hráčem, jako je Spanulis. Bude to zajímavý souboj. My se připravujeme na to, jak ho zastavit, ale oni na nás jistě také. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl De Colo. V sezoně oba zápasy vyhrál CSKA, ovšem jen těsně.

Páteční semifinále i nedělní souboje o medaile z istanbulské Sinan Erdem vysílá živě O2TV Sport.