Vastl novoměstskou kletbu neprolomil. Už fakt nevím, co s tím, hlesl

V minulosti útočil na juniorské medaile na světových i evropských šampionátech. Dařilo se mu i ve Světovém poháru. Jen jeden podnik je pro něj zakletý.



Ten novoměstský.

Už před čtyřmi roky Jan Vastl povídal: „Kdo by nechtěl stát v Novém Městě na bedně.“ Jakoby nad sebou těmito slovy vyřkl jakousi kletbu. Ve Vysočina Areně se mu každoročně vůbec nedaří.

Bezkonkurenční Fagerhaug Ve třetím kole začal odjíždět zbytku světa norský biker Petter Fagerhaug, který postupně navyšoval svůj náskok až na necelou minutu. Poslední kolo už si užíval a do cíle dojel s 35 vteřinovým náskokem na Martinse Blumse z Lotyšska. Třetí skončil dánský biker Sebastian Fini Carstensen. Nejlepším z Čechů byl v závodě do 23 let Matěj Průdek, který do cíle dorazil na 37. místě se ztrátou čtyř minut a 55 sekund.

Když sem loni přijížděl na světový šampionát, patřil do okruhu favoritů na medaili. Skvěle odstartoval, ale pak v závodě uvadal.

Před letošní sezonou po dvou letech přestoupil z týmu Bianchi, kde vyrůstala i taková jména jako Julien Absalon nebo José Antonio Hermida do českého projektu N1. Vyměnil materiál i trenéra, začal se nově připravovat s Němcem Björnem Kafkou. „Zavádí hodně novodobých metod a mně to zatím moc vyhovuje,“ pochvaloval si.

A v závodech slušnou formu potvrzoval, postupně se směrem k Novému Městu rozjížděl a před měsícem už byl šestý na německé Goldtrophy Sabine Spitzové. I proto na Vysočinu přijížděl s jasným cílem – dostat mezi nejlepších pět.

Ani tentokrát to ale nevyšlo.

Tak moc jste své prokletí chtěl zlomit, ale znovu se to nepovedlo. Čím si to vysvětlujete?

Sám nevím. Připravený jsem byl na sto procent, od startu jsem se cítil dobře, jenže každý rok mám tady v Novém Městě svázané nohy. Nevím, jestli to je tím, že to byl první svěťák a byl jsem trochu nervózní. Snažil jsem se to už konečně zlomit, protože mi to tady fakt pokaždé nevyšlo. Už fakt nevím, co s tím.

Začátek byl ještě v pořádku, pohyboval jste se kolem pátého místa, ale už ve druhém kole jste se začal propadat.

Jedním z cílů bylo, že jsem se chtěl po startu pohybovat vysoko, abych byl v kontaktu s nejlepšími. Ale pak jsem prostě neměl nohy na to, abych s nimi dál pokračoval.

Je ten problém v nohách nebo v hlavě?

Tady v Novém Městě je to podle mě fakt víceméně v hlavě. Ještě minulý týden jsem byl ve skvělé formě, ale tady mi to prostě nikdy nevyjde.

Je to pro vás asi o to horší, že celý závod jedete v českém dresu mistra republiky.

Právě, o to víc je to svazující. Všichni očekávají, že se budu pohybovat kolem prvního místa, že budu nejlepším z Čechů. A já se to tady vždycky snažím dokázat a dovézt ten český dres na bednu. A ani jednou mi to zatím nevyšlo.

Musí být hrozné už ve druhém kole vědět, že to nejde a nepůjde.

Právě. Tohle je úplně nejhorší, protože pak se trápí člověk sám se sebou. Ale nikdy to tady nechci vzdát, protože fanoušci sem dorazili i kvůli mně, tak to přece nevzdám. Je to ale to nejtěžší, jedu pak už jen údržbové tempo, protože víc nejde.

Jak se dá na nepovedený novoměstský závod zapomenout?

Musím ho hodit za hlavu. Je přede mnou ještě spoustu závodů i Světových pohárů, třeba hned příští týden v Albstadtu. A hned tam bych to chtěl zlomit.