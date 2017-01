Nová éra formule 1? Revoluce ne, ale pozvolný přechod, míní Šťovíček

Nový majitel seriálu, americká mediální společnost Liberty Media, ho nahradila hned triem ředitelů, z nichž v prostředí formule je nejznámější Ross Brawn. Ten stál u titulů Michaela Schumachera ve Ferrari.

Jaká teď bude F1 po odchodu Ecclestonea? Změní se? A vrátí se na tradiční evropské okruhy? Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky a rovněž soudce Mezinárodní automobilové federace FIA, odhaduje: „Nebude to revoluční změna, přijde pozvolný přechod.“

Jan Šťovíček

Jak to?

Formula Ona Management (promotér) je taková zajetá mašina, že se změna neprojeví okamžitě. Smlouvy s pořadateli závodů jsou nastavené na několik let, takže první změny lze čekat za tři roky. Je jasné, že Liberty Media se bude snažit dostat F1 do Spojených států. Bude hledat nové destinace v Asii. Leckde panovaly obavy stávajících pořadatelů, ale od majitelů se jim dostalo ujištění, že se na smlouvách nic měnit nebude.

Co ale technické předpisy? Ty veřejnost často kritizuje.

Ani tam bych nečekal zásadní změnu, protože to nezáleží jen na majiteli, ale i na týmech a FIA. A byť bych si přál, aby se formule vrátila k řvoucím benzinovým motorům, tak si nemyslím, že to půjde rychle. Ale jistá naděje tu přece jen je.

V čem?

Američané by k tomu mohli mít příklon, protože jejich oblíbené NASCAR přesně o tom jsou. A myslím, že o tom má být i F1 - že jedině tak je atraktivní pro fanoušky. Dokonce čekám, že se jednou vyvrbí dvě formule. Jedna bude taková jako dnes - laboratoř moderních technologií, možná to dokonce budou i ty elektrické formule. A vedle toho se vrátí klasické benzinové auto, protože to lidi chtějí. V Monaku se jednou za dva roky jezdí historická Velká cena a chodí na ni stejně lidí jako na klasickou Grand Prix v květnu.

Jenže změny v předpisech brzdí v F1 i podivné trojvládí. Do pravidel mluví majitel, FIA a týmy.

Ano, všichni mají nějaký hlas a hledají určitý konsenzus. Chtějí tomu dát nějaký směr. Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby to všechno dělala FIA. To je sportovní autorita a ta by měla mít ohledně technických předpisů hlavní slovo. Ale platí to, co jsem řekl: Nepůjde to změnit ze dne na den.

Chase Carey, nový šéf formule 1

Co se změní pro fanoušky? Majitelé už teď řekli, že se chtějí soustředit na sociální sítě. Že ale zároveň chtějí F1 přesunout na placené kanály.

Nový majitel je silnou mediální skupinou, takže sociální sítě jsou přidanou hodnotou, kterou nabízí. To hlavní, co však může dát F1 navíc, jsou diváci v Americe, kde F1 není tak populární. Vidí obchodní příležitost, aby komercializovali F1 v USA. Aby z ní vytvořili konkurenci tak populární sérii NASCAR.

Širší veřejnost se z Ecclestoneova odchodu radovala. Právě jeho viní za současný úpadek F1. Nese ale opravdu odpovědnost?

Určitě se to tak nedá říct. To, kam F1 směřuje, je dáno komisí, kde je zastoupený promotér, týmy i FIA. A formule je jejich společné dítko. Bernie byl hlavní figura, přicházel i se skandálním nápadem a dokázal ho často prosadit, protože měl významné postavení. Ale rozhodně nebyl žábou na prameni, protože se snažil hledat nové směry. Přicházel s něčím neotřelým.

Třeba, že se v F1 budou vítězům dávat medaile a mistrem světa bude na konci sezony ten s více zlaty. Nebo že se některé části okruhu budou během závodu kropit, aby se zvýšilo napětí.

Ano, provokoval. Sám věděl, že nemá šanci na realizaci. Ale dal to schválně na stůl a věděl, že rozvíří debatu, kam F1 bude směřovat. I když ty nápady vypadaly jako šílenství. Ve finále to bylo přínosné, protože uměl nastavit téma, o kterém se diskutovalo. A vzniklo z toho něco, co bylo přínosné. To je jeho velká zásluha. Nicméně je mu tolik, kolik mu je (86), a tak se mu nedivím, že se nechce F1 věnovat do smrti. Pokud byla příležitost prodat podíl v F1, udělal to. A je logické, že nový majitel chce i nový management. A jak znám Bernieho, tak když mu to už nepatří, dlouho by tam sám sedět ani nevydržel.

Bernie Ecclestone

Jaký vlastně Ecclestone je?

Je to velice inteligentní člověk, který vás i ve vysokém věku překvapí, jak má brilantní mysl, srší z něho spousta nápadů. Je činorodý, kreativní. Charakterizoval bych ho takto: letíte letadlem, sedíte u okénka, on u uličky a mezi vámi je volné místo. Bude trvat maximálně pět minut, než to volné místo zabere pro sebe. Ale taková je asi cesta k úspěchu.

Psalo se o něm jako o bossovi F1. Choval se diktátorsky?

Nebyl diktátor, protože vlastnické struktury se měnily, nebyl jediný akcionář. Mluvila mu do toho FIA a jeho role poklesla odchodem Maxe Mosleyho (do roku 2009 prezident FIA), což byl jeho zásadní spojenec. Bernie byl osobou, která měla hlavní slovo a přirozený respekt.

Teď ho střídá trio lidí. Chase Carey zodpovídá za byznys, Sean Bratches za marketing a Ross Brawn za sportovní stránku.

Je to krok dopředu. Prodejem a odchodem Bernieho končí jedna epocha. Moderní svět je jiný, management moderních společností je kolektivní a každý je odborník na něco. Je dobře, že už formule nebude v rukou jednoho člověka.