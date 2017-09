Je to povzbuzení i napomenutí, soudí Stehlík po postupu přes Řeky

Po remíze 21:21 a jasném vítězství 29:18 (oba duely se po dohodě klubů odehrály v Plzni) s týmem postoupil do další fáze. „Neřekl bych, že to bylo těžší, než jsme čekali. Ale je pravda, že v prvním utkání nám to skřípalo,“ uznal 32letý český reprezenant, který v létě přišel z francouzského St. Raphaelu.

Na Azurovém pobřeží působil levoruký Stehlík dlouhých osm let, loni se stal vicemistrem Francie, v Poháru EHF to předtím spolehlivá spojka dotáhla se St. Raphaelem až do Final4. V Plzni se narodil, ale nejvyšší soutěž za ni nikdy nehrál.

Až teď rozepisuje tuhle kapitolu.

Dlouho se nevědělo, jestli vás zraněné lýtko pustí do dvojzápasu proti Pireu. Už je v pořádku?

Lýtko cítím, ještě to není úplně optimální. Mám ho pořád stažené, a když na hřišti zaberu, sval cítím. Ale snad to bude brzy dobré.

V pátek jste proti Řekům remizovali, v nedělní odvetě už jste byli jasně lepší. V čem byl rozdíl?

Věděli, jsme že musíme spoustu věcí zlepšit. Po prvním zápase jsme se podívali na video, rozebrali si chyby, trenér trochu zvýšil hlas. Odveta už byla daleko lepší. Nedělali jsme tolik technických chyb, proměňovali víc šancí, v útoku se nám dařilo. Pomohla nám i agresivnější obrana, která donutila hrát Řeky rychleji. V tom prvním zápase u nás strávili každý útok snad dvě minuty, to nám vůbec nevyhovovalo.

Byl jste klidný už po první půli, kterou jste vyhráli 17:8?

Ze zkušenosti vím, že zápasy se v házené dokážou i při tomhle stavu ztratit rychle. Takže v klidu jsem byl až v posledních minutách, to už bylo jasné, že postup neztratíme.

V říjnu vás v dalším kole Poháru EHF čeká tým Helvetia Anaitasuna, pátý celek uplynulého ročníku španělské ligy. Jaký to bude soupeř?

Nic konkrétního o nich zatím nevím. Ale proti španělským týmům jsem párkrát hrál a ten styl je podobný. Určitě to bude technická házená, hodně individuální hra okolo pivota. V každém případě to bude hodně těžký soupeř.

Je postup přes Řeky pozitivní i směrem k blížícímu se startu extraligy? Nabrali jste sebevědomí?

Je to povzbuzení, ale ten první zápas zároveň velkým napomenutím. Do každého zápasu musíme jít naplno, s maximálním soustředěním, vyvarovat se chyb.

V neděli v úvodním kole extraligy přivítáte Hranice. Už se těšíte na českou nejvyšší soutěž?

Proti Hranicím jsem dlouho nehrál, tak uvidíme. (úsměv) A za Plzeň jsem nikdy nehrál extraligu, jen za Duklu, takže se těším moc.