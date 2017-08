Cestovní horečka šampiona Stehlíka. Chce zlato i ve Švédsku a Rumunsku

A mezi pouhým tuctem vyvolených u něj bude i tým Ostravy kapitána Jana Stehlíka, předního českého hráče 3x3, který už se se svou partou dostal na úroveň, kdy si minimálně na cesty a ubytování při letních výjezdech za řežemi ve trojkové hře dokáže díky prémiím vydělat.

„Díky české Chance 3x3 Tour jsme získali šedesát tisíc korun, tisíc eur jsme přidali v Rumunsku a v Polsku to bylo dalších asi deset tisíc korun, takže dohromady to dělalo necelých sto tisíc. Při započtení cest a ubytování jsme skoro na nule, zatím jsme tedy nevydělali nic a spíš tomu obětovali čas i leccos dalšího. Děláme to ale z lásky ke sportu,“ říká bývalý rozehrávač ligového NH Ostrava.

Nepopírá však, že být v plusu už by také nebylo špatné. „Umístit se na turnaji World Tour na první (20 tisíc dolarů) nebo druhé příčce (10 tisíc), to už znamená být „zalepený“ na celou sezonu a skoro i na tu další, navíc by se dalo i něco rozdělit do týmu. A na tuhle úroveň bychom se chtěli dostat. Navíc ve finálovém turnaji World Tour jsou prize money už od osmého místa,“ upozorní.

Ovšem jak praví okřídlené přísloví - bez práce nejsou koláče. A Stehlíkův tým, který dále tvoří Pavel a Martin Novákové, Jan Rotrekl a na záskok i Lukáš Stegbauer, si jí tohle léto užil nad hlavu.

Jan Stehlík během pražského turnaje 3x3 World Tour

V květnu a červnu to nejdřív byla česká Chance Tour, kterou Ostrava ovládla, a pak už to šlo ráz na ráz. Amsterdam, Bosna, Čenstochová, díky níž se tým kvalifikoval na finálový turnaj polské tour, dále vítězství na kvalifikačním turnaji pro finále rumunské tour, minulý víkend to byl kvalifikační a vzápětí i finálový turnaj belgické tour, nyní přijde na řadu World Tour v Praze.

Následovat bude finále švédské tour, kde by vítězství znamenalo postup do Berlína, odkud se dá kvalifikovat pro změnu na World Tour v Mexico City. A poté si Ostraváci střihnou ještě finále rumunské tour s šancí na postup na World Tour v Debrecínu.

„Letos jsme mistry v Česku, rádi bychom se stali mistry Švédska a týden nato i mistry Rumunska. Bude to ale hodně těžké, protože konkurence bude velká a my bychom nejspíš museli zdolat rumunskou reprezentaci a navíc asi i nějaké srbské týmy,“ vypočítává Stehlík jako stroj.

Na otázku, zda už se ukrutným letním vytížením neblíží v 3x3 profesionalismu, odpovídá: „To léto už máme celkem nabité a uvidíme, jak to dál vydrží naše těla. Každý víkend máme nějaký turnaj a už jsme si říkali, že ty Antverpy jsme minulý víkend mohli vynechat a radši ušetřit síly na Prahu. Už to ale bylo zaplacené, jen jsme bohužel nedopadli podle svých představ,“ mrzí ho čtvrtfinálové vyřazení z finálového turnaje.

Jan Stehlík z Ostravy skočil po míči v utkání s Lublaní.

Teď už se však plně soustředí na dosavadní vrchol sezony v Praze, kde Ostravu v sobotních bitvách v základní skupině (startují v 16:00) čekají silná Lublaň (nasazená dvojka) a bosenský Vitez (nasazené číslo 7), kterému Stehlíkův tým (10) má co vracet z nedávného klání v Bosně.

„Určitě nechceme udělat ostudu, naopak chceme dosáhnout na co nejlepší umístění. To by mohlo znamenat třetí příčku, ideálně za Lublaní a Novým Sadem, což by nám zaručilo postup na finálový turnaj série, protože tyto dva týmy už se na pekingský finálový podnik kvalifikovali. Zatím jsme letošní turnaje odehráli slušně, ale v té konkurenci, co se do Prahy sjede, to bude hodně těžké,“ nezastírá zkušený rozehrávač před svou čtvrtou účastí na Prague Masters.