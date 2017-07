Chtěl zvracet, přesto zlomil český rekord. Micka se raduje z postupu

Micka dohmátl v čase 14:55,47. Sám přitom myslel, že doplave až po uplynutí patnácté minuty a zažije další zklamání.

„Když jsem plaval, tak mi popravdě přišlo, že plavu někde kolem 15:05. Přišlo mi to, že to není nějak zvlášť rychlé. S tím, jaké jsem měl zkušenosti s předchozích závodů, jsem si myslel, že je to pomalé.“

Nebylo. Micka postupuje do finále patnáctistovky ze senzačního čtvrtého místa, vlastní národní rekord z loňského ME v Londýně zlepšil o více než tři sekundy.

Jak se vám plavalo?

Málem sem se poblil. Bolelo mě břicho.

Do finále postupujete čtvrtým nejlepším časem a v novém osobním i českém rekordu. S tím musíte být spokojený, že?

Jsem rád, že konečně padnul ten rekord, když se mi předchozí závody plavaly tak mizerně. Jsem za to rád, protože se na každých závodech pokouším překonat osobní rekordy, vždycky chci plavat rychle. Nešlo to a po roce a po půl roce trénování v Itálii a jistých pochybnostech, jestli to byl správný krok, se naštěstí ukázalo, že všechno zlé je k něčemu dobré, a že trpělivost musí být.

S čím jste šel do závodu?

Do předchozích dvou závodů (Micka plaval volným způsobem také tratě 400 a 800 metrů) jsem šel s očekáváními a pokazil jsem to. A teď? Je prostě lepší jít na závod bez očekávání s tím, že je vám to úplně u zadku. A když nebudete mít zbytečná očekávání, nebude tolik svázaný časy, kolik musíte zaplavat, abyste postoupil. Tak to vyšlo.

Jaký je to pocit poprvé se dostat do finále na seniorském MS v dlouhém bazénu?

Dobrý, ještě teď se klepu. Kolem devítistovky jsem začínal cítit mravence v nohách. Brněly mě prsty a celé nohy, svíral se mi žaludek, že jsem párkrát i škytl, nebo krkl. Měl jsem rýmu, a jak mi předchozí dny nebylo nejlíp, udělalo se mi trošku nevolno. Naštěstí jsem to ustál.

Díky čemu jste zlomil?

Musel jsem se v hlavě vyhecovat, abych to odplaval. Musím říct, že poslední dvě stovky, když jsem viděl, že jsem dotáhl Henrika (Christiansena, z Norska) a že jsem mu začal ujíždět, tak jsem si říkal: „Ty vole, to nechci jet znova.“ A zítra to jedu znova. Ale dobrý, jsem rád, že to vyšlo.

Jaké jsou vaše vyhlídky pro finále?

Stejně jako dneska, aby to člověk měl u zadku. Říká se, že jsem postoupil čtvrtý, ale kdo tam je přede mnou! Italové Gabri (Detti) s Gregem (Paltrinieri) a Ukrajinec Mychail Romančuk, to jsou jasné špičky. Pak Wojciech Wojdak z Polska, ten byl druhý na osmistovku a dá se předpokládat, že poplave hodně dobře. Pak Australan Mack Horton. Ten má druhý nejlepší čas na světě, dá se od něj očekávat, že by mohl plavat taky hodně rychle.

Těžká konkurence, že?

Je to otevřené. Nastupujeme v čase nula a jedeme od znovu, bude záležet, kdo bude mít víc sil, kdo se lépe připraví. Každopádně budu rád, když doplavu osmý, když mě nediskvalifikují za předčasný start. Finále je prostě dobré.