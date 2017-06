Pro Budějovice je typické vedro, konstatuje vytrvalec Kreisinger

Už počtvrté se postaví na start „domácího“ půlmaratonu. „Trasa závodu nám ale okolo domu nevede, na sídliště Máj se neběhá,“ usměje se Jan Kreisinger, 32letý českobudějovický vytrvalec. I tak si ale chce sobotní závod užít a pořadatelé ho staví do role favorita mezi českými závodníky.

Co je podle vás typické pro půlmaraton v Českých Budějovicích?

Podle mě je to jednoznačně vedro. Bylo vždycky, snad kromě prvního ročníku. Jinak je zdejší půlmaraton rovinatý závod, což přináší i rychlejší časy. Na jednu stranu je to dobré, ale na druhou stranu jsou některé pasáže velice dlouhé a únavné. Zvláště když člověk běží sám.

Za dobu, co běháte v Budějovicích, měl jste někdy na trati krizi?

My, co běháme dlouho a na delších tratích, víme, že musíte na půlmaratonech začít běhat pomaleji. Konkrétně si na žádnou svou krizi nepamatuji.

Co byste poradil amatérským běžcům, aby co nejlépe zvládli sobotní běh?

Je třeba si dávat pozor, abyste nepřepálili start a pořádně si rozvrhli tempo. Je dobré první polovinu závodu běžet opravdu pomalu a až ve druhé přidat. Nedělat si nic z toho, že mě budou lidi předbíhat, pak se to ke konci zase otočí a já budu předbíhat ty, co už nemohou. A to pak může být naopak vaše psychická výhoda a pomoc pro doběhnutí do cíle.

A pokud bude zase vedro? Meteorologové předpovídají, že může být až 28 stupňů Celsia.

Tak je strašně důležité doplňovat tekutiny. Vezměte si, že my jsme na trati třeba hodinu a čtvrt, ale amatérští sportovci běží půlmaraton i více než dvě hodiny, pak už je třeba pravidelně pít a využívat občerstvení na trati.

Jaké největší úskalí má podle vás letošní trať? Může to být třeba dlouhý úsek od nádraží až k Okružní ulici, který vede i průmyslovou zónou?

Také jsem na to koukal. Pro mě osobně je to lepší, než když se v minulosti běhalo okolo IGY a pak několikrát po Pražské třídě, kde jste ještě naháněl kilometry. Osobně mám spíše rád delší a jednoduché okruhy, takže z pohledu závodníka mi vyhovují široké silnice, než se několikrát v závodě otáčet na menším prostoru. Ale chápu, že mají diváci rádi, když okolo nich třeba dvakrát proběhnete na náměstí. Pro nás to moc není, ale pro lidi je to určitě zpestření.

Máte vy osobně nějaký tip, kam by mohli pořadatelé zavést trasu závodu, když to doma v Českých Budějovicích dobře znáte?

Pro pořadatele je fakt těžké správně vybrat trasu. Vždycky záleží na tom, kam se závodníci dají vůbec pustit, aby to třeba tolik neomezovalo město a dopravu.

Budete mít u trati v sobotu rodinu či známé, kteří vám budou fandit?

Ani ne. Z rodiny asi nepřijede nikdo a hodně kamarádů bude nejspíš také na startu.

V Budějovicích je půlmaraton mezi diváky stále oblíbenější a atmosféra na trase bývá výborná. Pomáhá vám to jako závodníkovi k výkonům?

Celkově jsou tu v Čechách takové závody hodně oblíbené. Je to parádní a je vidět, že lidi běhání prostě baví. Ale abych se přiznal, tak já mám při závodech raději ticho. Fandění či povzbuzování okolo trati moc nevnímám.

Na jaký čas v sobotu poběžíte, jaký je váš cíl?

V roce 2014 jsem zaběhl svůj nejlepší čas 1:08:52 hodiny, takže bych se rád tomuto času přiblížil. Ale jak jsme už říkali, bude zase záležet hlavně na počasí.