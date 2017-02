Jsem připravený, a ty? Koukal vyzval k exhibici nejlepšího hráče USA

„Hej, Todde, já jsem ready. Co ty?“ Lehce drzou hláškou vyzvala česká squashová legenda Jan Koukal současnou americkou jedničku a dvojnásobného mistra USA Todda Harrityho k souboji v pražské exhibici. A odpověď? „Předveď, co umíš,“ vzkazuje na dálku Američan.

Zatímco českým fanouškům notoricky známého Koukala netřeba podrobně představovat, americký soupeř se místním nadšencům možná tolik do povědomí nedostal. Harrity ale rozhodně nepřijede hrát jen druhé housle.

„Honza je zkušený hráč, samozřejmě o něm vím hodně,“ netají se šestadvacetiletý rodák z Pensylvánie. Zároveň odsouvá stranou klukovské hecování a dodává: „Je mi ctí zahrát si s vaší legendou. Udělal pro tenhle sport moc.“

„Hrál jsem už s kdekým, proti Toddovi se ale postavím poprvé,“ přiblížil Jan Koukal. „Ale cíl mám jen jediný - porazit ho.“ Soudě alespoň dle Harrityho sebevědomí to ale nebude vůbec lehká práce. „Tak to budeš muset předvést tvoji top hru, Honzo,“ oponoval s úsměvem.

Kromě škádlení soupeře se Harrity vyjádřil k vnímání squashe ve Spojených státech. „Ačkoli se stává čím dál populárnějším, není o squashi u nás tak široké povědomí,“ lituje americká jednička. „Ale nikde nenajdete tolik squashových kurtů, jako v USA. I díky narůstajícím investicím od univerzit si sport vede čím dál lépe a nabývá na popularitě.“

Mrzí ho i to, že sportovci nemohou prohánět malý gumový míček také pod pěti kruhy. „Dle mého mínění je to olympijská disciplína jako vyšitá. Navíc reprezentovat svou zem na olympiádě, to je asi sen atleta provozujícího jakoukoliv disciplínu.“

Právě souboj dvou těžkých vah squashe bude představovat hřeb sobotního programu na pražském kurtu Hector. A co se bude dít do té doby? „Před samotnou exhibicí se odehraje oficiální turnaj v kategorii C,“ přiblížil pořadatel squashového víkendu Tomáš Novák. Ještě o den dříve si připravil pro squashové gurmány speciální chod. „Honza i Todd poskytnou několika šťastlivcům soukromé lekce, které obvykle nebývají snadno dostupnými. Počet míst v lekcích je samozřejmě omezen.“