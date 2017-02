Cítíme šanci na hattrick, říká šampion Kopecký

„O programu jednáme. Zatím není nic konkrétního, co bychom mohli zveřejnit,“ řekl jezdec z Kostelce nad Orlicí.

Opravdu je váš start na Valašsku nejistý?

Nějakou vizi samozřejmě mám. Zatím probíhají jednání interně ve Škodovce stejně jako mezi mnou a šéfem motorsportu Michalem Hrabánkem. Každý máme své představy a snažíme se je doladit, abychom byli spokojeni.

Různé informace o tom, že zase pojedete české mistrovství, se ovšem objevují...

Český mistrák pravděpodobně bude i nadále v zájmu českého importéra. Předchozí dvě sezony byly úspěšné, pokaždé jsme vyhráli, je tady šance dosáhnout na hattrick. Takže se o tom jedná.

Valašská rally se do šampionátu vrací po pětileté přestávce. Vy jste poslední dva starty v okolí Valašského Meziříčí ovládl. Je pro seriál dobře, že se tady bude závodit znovu?

Je to dobře hlavně pro fandy z Moravy. Je jich tu nejvíc, teď dostali závod navíc. Uvidíme, jaké tratě pořadatelé připraví. Pokud sáhnou po osvědčených úsecích, bude to krásný závod. Navíc se dá čekat, že se sejde solidní konkurence.

Cítíte hodně velkou nejistotu, když neznáte přesný program na letošní sezonu?

To je normální situace. Člověk s tím musí počítat a zabývá se věcmi, kde by se mohl zviditelnit a propagovat svoji značku. Pontus Tidemand (druhý člen Škody Motorsport - pozn. aut.) jede jednoznačně mistrovství světa. Chtěl bych ho jet taky, ale když se nad tím člověk zamyslí, je to nereálné. Pokud se zaměříme na české mistrovství, přišel bych o dva povinné závody ve světě. Například Portugalsko se kryje s Českým Krumlovem. A Mezinárodní automobilová federace FIA bohužel nešťastně upravila pravidla tak, že pokud se člověk nezúčastní tří povinných závodů, bude diskvalifikován. Je to nesmyslné pravidlo, ale znamená, že pokud se objevíme v Česku, je nereálné zasáhnout do celkové klasifikace v šampionátu WRC2.

Zatímco domácí špička se na sezonu teprve chystá, vy za sebou máte úspěšný start v Rally Monte Carlo. V absolutním pořadí jste dojel osmý a v kategorii WRC2 druhý. Byl to vydařený závod?

Byl jsem spokojený, protože v našem týmu byl ten nejlepší soupeř Andreas Mikkelsen (Poté co skončil tým Volkswagen, zůstal bez angažmá, proto přijal nabídku na jednorázový start v barvách Škody Motorsport. - pozn. aut.). Dneska už patří do světové špičky, loni byl v mistrovství světa třetí. Mrzelo mě, že jsme mu nestačili na vložkách kolem města Gap. Pro mě byly nové, nikdy jsem tam nestartoval, což bylo znát. Měl jsem ale radost z toho, že pokud se objevila nová erzeta pro oba, jeli jsme vyrovnaně. Jednou byl rychlejší on, podruhé já.

S Mikkelsenem jste před časem spolupracovali v seriálu IRC. Kam se po svém zapojení do mistrovství světa posunul?

Stal se z něj univerzální šofér, který dokáže zajet za jakéhokoliv počasí na jakémkoliv povrchu, ať je to šotolina, asfalt, led, nebo sníh. Je na něm vidět, že je vyjetý, svět WRC ho posunul dál. Rychlost měl vždycky, akorát dělal dost chyb. Ale poučil se, už je tolik nedělá.

Pomohl vám zkušenostmi, které získal na nejvyšší úrovni?

To je těžké, protože naše skupina R5 je omezena pravidly, takže na autě není tolik co vylepšovat. Každý si nastavením uzpůsobí vůz pro vlastní styl, ale že by někdo přišel s vizí jak auto posunout, to nejde. Fabia je ve špičkovém stavu, rozhoduje dílčí nastavení pro jednotlivou soutěž.

V elitní desítce skončilo šest jezdců, kteří v nedávné minulosti startovali ve Zlíně. To jste se asi cítil jako doma?

Rally komunita zůstává pořád stejná. Ať jsme na Barumce, nebo v mistrovství světa, nálada je přátelská. Je to dané tím, že rally není kontaktní sport. Nepotkáváme se na okruhu, abychom do sebe naráželi. Pokud jde o posun z mistrovství Evropy výš, není tento seriál jako přestupní stanice špatný. Každý jezdec by měl jít od národního mistrovství, aby posbíral nějaké zkušenosti, pak otestovat mezinárodní konkurenci v evropských závodech a pak může výš.

Do Zlína jste výjimečně nepřijel kvůli autům, ale kvůli hokeji. Jaký je váš vztah k němu?

Fanouškovský. Když je příležitost, snažím se nevynechat v televizi jediný reprezentační zápas. Jako Východočech fandím Pardubicím, kterým se teď bohužel nedaří.

Ale blíž to máte do Hradce Králové, ne?

Když jsem začal fandit, žádná extraliga tam nebyla. Pro ně je hezké, že tam hokej je, ale ligu si koupili.

Pokud vím, na hokeji jste byl i ve Zlíně...

Dvakrát třikrát. Když se Zlíňákům daří, atmosféra je suverénně nejlepší. Je jedno, jestli stojíte v kotli, nebo sedíte. Stadion zpívá a fandí.

Spousta jezdců rally hokej hraje, o čemž svědčí velká účast na zlínském utkání. Hrajete ho ?

Když jsem byl malý, bruslil jsem. Můj strejda byl dokonce špičkový hokejista a dodnes na něj v soutěži, kterou hraje, nikdo nemá. Teď jsme ve Zlíně viděli, jak to chodí, když hrají rallymani, třeba nastoupím příští rok.

Ke kterému sportu máte nejblíž?

Vedle hokeje jako divák hodně fandím biatlonu. Tedy, když mám čas. (úsměv). Pokud jde o aktivní sport, dělám jich hodně. Musíme mít hodně zpevněné tělo, takže základem je posilovna. K tomu kolo, běh, plavání. To moc oblíbené nemám, ale je důležité. Když mě bolí záda, voda má neskutečnou energii, dokáže zregenerovat. Důležité je zpevnit krční páteř a záda. Člověk zároveň musí mít sílu v pažích a nohou. Při každém řazení působí síla 45 kg, při brzdění 40-45 kg. Člověk musí být připravený.

Pohár pro vítěze Barum rally jste do Zlína vezl v minulosti už několikrát proto, abyste ho pořadatelům vrátil. Nyní jste ho přivezl jen ukázat, protože už patří vám. Kde ho máte vystavený?

Má své místo u nás ve firmě, ale plánujeme nové, speciální. Chystáme menší rekonstrukci, jejíž součástí bude najít skvělé místo, kde ho vystavíme. Dostal jsem totiž ještě od designéra ze Škody Dana Petra nádherným obraz s autem, s nímž jsme Barumku vyhráli. Tak tyto věci půjdou dohromady.