Chci do mistrovství světa, přál si Kopecký po dalším zlínském triumfu

Stal jste se prvním jezdcem v 47leté historii, který ve Zlíně vyhrál třikrát v řadě. Co to pro vás znamená?

Takhle se na to nechci dívat. Je to hezké, ale pro mě to není důležité. Zajímají mě jinačí věci. Chtěl bych závodit venku a touhle cestou bych chtěl jít dál.

Už pro to děláte nějaké konkrétní kroky?

Člověk si může plánovat, co chce, má svoje vize a sny, ale k tomu je potřeba získat nějaké další věci. Chtěl bych jet mistrovství světa v kategorii WRC2 a uděláme maximum, aby to tak bylo.

Nadále v továrním týmu?

Pokud nás Škodovka bude chtít, tak to bude úplně parádní. Uvidíme.

Budete závodit mezi světovou elitou i ve zbytku letošní sezony?

Doufám, že se objevíme ve Španělsku, ale jistota to zatím není.

Před týdnem jste startoval v Německu, ale kvůli defektu jste přišel o vítězství v kategorii WRC2. Představuje zdejší výhra alespoň malou náplast za zklamání?

Ne, na to neexistuje vůbec nic. Německo je Německo, Barumka je Barumka, musíme to od sebe oddělit. Ten defekt mě mrzí ještě teď.

Před rokem jste se přetahoval s Rusem Lukjaňukem o vteřiny až do posledního testu, nyní jste přece jen měl větší náskok. Byl pro vás letošní ročník jednodušší?

Nebyl. Tento závod začal ve velkém tempu. Loni to bylo přesně obráceně. Tam jsme všichni začali volněji, postupně jsme přidávali a gradovalo to v neděli. Letos se začalo naplno na začátku a pak přišly nějaké chyby, tak se to zvolnilo.

Takže druhou etapu jste jen kontroloval?

Bylo to klidnější, protože Lukjaňuk měl nějaké problémy. Už nemohl pořádně brzdit, takže brzdil pravačkou. Musel zvolnit a my jsme nepotřebovali nikam pospíchat. Jen jsem si to kontroloval na Majáku a Pindule a poslední vložku jsme projeli.

Na třetím místě skončil Roman Kresta, který se vrátil do tříleté přestávce. Co jste říkal jeho výkonu?

Musím říct, že na poslední rychlostce mě hodně překvapil. Spíše jsem to tipoval na Tomáše Kostku (který před ní držel třetí místo - pozn. aut.), protože v podmínkách, ve kterých se nacházela, tak člověk musel i malinko vypnout mozek, když chtěl zajet top čas. Bylo to opravdu hodně rozbité. Romanovi se to povedlo a smál jsem se, když jsem četl jeho komentář v cíli, že to je blázinec a on je blázen. Upřímně jsem se tomu zasmál.