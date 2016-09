Jiříček radši bude rok bez basketbalu, s Ústím se rozhádal

Ligový klub na svém Facebooku oznámil, že Jiříček chtěl sám ukončit smlouvu s klubem a pokračovat v civilním zaměstnání.

„Náhlé rozhodnutí všechny nemile překvapilo, jak spoluhráče, trenéra i vedení. Klub s tím nesouhlasí, nicméně hráčovo rozhodnutí bere na vědomí a Jan v klubu končí,“ píše Sluneta.

Jiříček na stejném místě hned reagoval: „Chtěl bych jen říct, že toto rozhodnutí mohlo nemile překvapit hráče a trenéra, ale určitě ne generálního manažera, který dlouhodobě činil kroky vedoucí k tomuto smutnému rozhodnutí. Civilní zaměstnání a roční nucené přerušení hráčské kariéry je pouze důsledkem jeho neprofesionálního chování.“

Generální manažer Tomáš Hrubý pro iDNES.cz vysvětlil, že Jiříček je dál hráčem Ústí, neboť má ještě platnou smlouvu, ale rok zůstane bez basketbalu.

„Několikrát mně a trenérovi Pištěckému zopakoval a přísahal, že jde do civilního zaměstnání. Ani ne šest hodin po tom mi bylo řečeno, že chce hrát jinde,“ osvětlil Hrubý. „Smlouvu měl podepsanou už minulý rok, teď přišel s nehoráznými požadavky, které jsou neakceptovatelné. Přesto jsme chtěli udělat vstřícný krok, já i Pištěcký jsme si přáli, aby zůstal. Když to dopadlo, jak to dopadlo, psychicky to nezvládl. Negativní klima kolem odchodu vytváří na sociálních sítích jen a pouze on.“

Jiříček přišel do Ústí v lednu 2015 ze sousedního Děčína, v minulé sezoně naskakoval v průměru na bezmála 20 minut a měl 6,2 bodu a 4 doskoky na zápas.