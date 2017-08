Modrá barva mi půjde k očím. Jak si Hirt vyjel angažmá ve World Tour

Loučení s CCC Když před třemi lety opouštěl farmu Etixxu, netušil, co s ním bude.

Dlouho tedy žádná nabídka na stole neležela a on si nebyl jistý, jestli náhodou s kolem úplně neskončí – třeba jako jeho vrstevník Jakub Novák, který nakonec angažmá nenašel. Na Hirta se usmálo štěstí v polském CCC. Strávil v něm tři roky a výkonnostně za tu dobu úžasně vyrostl. Hned ve svém prvním roce v druhé divizi bojoval v královské etapě závodu Kolem Švýcarska s nejlepšími. Loni už vyhrál Rakousko a dál ten příběh znáte. I proto bude polské stáji velmi chybět a za tu šanci jí bude navždy vděčný. „V týmu z toho mají smíšené pocity. Na jednu stranu by chtěli, abych u nich pokračoval, ale na tu druhou je i pro ně dobrá reklama, že jdu do Astany. Je vidět, že cyklistiku dělají dobře a závodníci z CCC jsou schopni odcházet do World Tour,“ říká Hirt. I proto jako poděkování chystá rozlučku. „Určitě něco podnikneme. Strávil jsem tam hezké tři roky a můžu jim být jen vděčný za to, že jsem dostal příležitost startovat na největších závodech, kde jsem se mohl posunout,“ dodává.