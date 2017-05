Giro, já už jedu. Cyklistu Hirta čeká vysněný debut na klání Grand Tour

Jenže nyní se to děje.

Jan Hirt pojede v 26 letech svoji první cyklistickou Grand Tour.

A nejen to. Podle šéfa týmu Piotra Wadeckého má být na Giru i lídrem druhodivizní polské formace CCC.

Bude dobývat ikonické vrcholy Stelvio, Mortirolo, Pordoi nebo Blockhaus. Zažije legendární Giro při jeho jubilejním, 100. ročníku. Stane na startu podniku trvajícího 24 dnů. Přitom nejdelším závodem, který dosud okusil, bylo 12 dnů Kolem Portugalska.

„Ta délka Gira by mi za normálních podmínek neměla vadit,“ soudí přesto. „Mám najetý objem, takže by mohlo platit: čím delší závod, tím líp pro mě. Ovšem to je jen teorie. Realitu uvidíme za tři týdny.“

Při přípravném klání Kolem Chorvatska se drápal do cíle horských etap po boku Vincenza Nibaliho, obhájce titulu na Giru. Moc příjemně se na to koukalo. Hirt zde skončil celkově třetí. Už loni vybojoval titul Kolem Rakouska, předloni se držel s nejlepšími v královské etapě Kolem Švýcarska.

„Je rok od roku lepší. Stal se z něj excelentní vrchař a na Giru to letos ukáže,“ věří bývalý profesionál René Andrle, jenž v minulosti vedl Hirta ve farmě prvodivizní stáje Etixxu. „Nechá si poradit, je uvědomělý, kamarádský, zapadne do každého týmu.“

A slabiny? Sjezdy i časovky. Od pátku navíc bojuje s nachlazením. „Vlezla na mě nějaká viróza, v noci se vždycky totálně propotím,“ líčí. „Doufám, že do pátečního startu Gira se dám do pořádku.“

Tým CCC získal poprvé divokou kartu na italský závod předloni, ale Hirt se do sestavy nevešel. „Mrzelo mě to, i když na druhou stranu jsem si říkal: Asi to tak mělo být.“

V dresu lídra závodu na etapách Kolem Rakouska.

Sestava CCC tehdy tonula v šedi průměru. Letos chce být vidět. „Naším cílem je etapové vítězství,“ prohlásil Wadecki. „Celková klasifikace není prioritou, ačkoliv si myslím, že Jan Hirt je schopný skončit v první dvacítce. Jenže nechceme na něj vytvářet tlak.“

Ve výběru CCC je i další Čech, teprve 21letý Michal Schlegel, při závodě Kolem Chorvatska majitel dresu pro nejlepšího mladíka.

Královskou etapou bude ta šestnáctá s výšlapem na Mortirolo a dvakrát na Stelvio, kde kdysi Hirt trénoval s Martinou Sáblíkovou, vyjížděl s ní nahoru zas a znovu.

„Uvidíme, jestli tam nebude sněžit a jak na tom ve třetím týdnu budou moje nohy a tělo,“ povídá. „Pokud dobře, tak bych se v této etapě určitě chtěl o něco pokusit.“

Nejlepší formu míval v minulosti vždy až v létě. „Zato letos jsme ji s mým trenérem Karlem Martínkem od prosince směřovali k Giru a dokázali jsme si, že to jde.“

Už pozítří pro něj začíná na Sardinii zatím největší cyklistické dobrodružství života. V křiklavě oranžovém dresu CCC na růžovém závodě kolem Itálie.