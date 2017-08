Za mě palec nahoru, říká Hadrava o polském nadšení pro volejbal

Vítejte na volejbalovém mistrovství Evropy, vítejte na vrcholné události pro polské fanoušky.

„Volejbal je tady považován za nejvýznamnější kolektivní sport hned za fotbalem,“ popisuje 27letý univerzál z vlastní zkušenosti. Jan Hadrava se po dvou sezonách ve francouzském Nantes loni přestěhoval do polského Olsztynu a zblízka se mohl seznámit s prostředím v zemi, která hostí právě začínající šampionát. „Ve Francii chodily stovky diváků, tady to jsou tisíce.“

Kde se v Polácích takové nadšení pro volejbal bere?

Poláci ten sport berou opravdu vážně. Liga má vysokou úroveň, je v ní hodně peněz, a tak v místních klubech nastupuje devadesát procent polských reprezentantů. Liga je sledovaná, má svoji kvalitu. Volejbal je tady po fotbalu kolektivním sportem číslo dvě. Hlavně ten šestkový, ale do popředí se dostává i beach. Z toho vychází, že dokáží uspořádat akci, jako je mistrovství Evropy, mistrovství světa, turnaj Světové série nebo mistrovství svatě v plážovém volejbalu. Prostě to berou vážně, podobně jako u nás bereme hokej.

Přesto, překvapilo vás tady po přestupu něco?

Věděl jsem že všechno berou vážně a liga má svoji úroveň. Překvapilo mě, že na každý zápas je k dispozici videorozhodčí, tak jako v elitní skupině světové ligy. Týmy mají možnost se odvolat ve sporné situaci k videorozhodčímu a získat bod na svoji stranu. Při každém zápase se také uděluje cena MVP pro nejlepšího hráče. Zaujal mě velmi profesionální přístup všech hráčů. I když je v lize přestávka a oni zrovna nejsou v reprezentaci, tak se snaží udržovat v kondici. Berou to vážně, vědí, že sport je jejich obživa a snaží se k tomu přistupovat tak, aby hráli co nejdéle a mohli si přijít na pěkné peníze. A překvapila mě i vyrovnanost týmů. Zrovna Štětín, který hraje v této hale, byl v lize nováček, ale sehráli jsme s ním hodně nepříjemné utkání. Ačkoliv jsme byli v lize čtvrtí, tak jsme tady vyhráli jen 3:2.

Jací jsou Poláci fanoušci?

Jak kdy... Tady ve Štětíně jich na náš zápas moc nepřišlo, ale doma jsme měli průměr přes dva tisíce a na souboje s top čtyřmi týmy bylo vyprodáno, tři a půl tisíce fanoušků. Fanouškovská základna tady je velká, lidé chodí a snaží se svůj tým podporovat. Není to jako fotbal, ale je to hodně podobné.

Jak na ME 2017 Česká reprezentace hraje v základní skupině B ve Štětíně. V pátek (17.30) se utká Slovenskem, v neděli (20.30) s Němci a v pondělí (20.30) s Italy, loni stříbrnými na olympiádě v Riu. Vítěz skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále, týmy na druhém a třetím místě čekají vyřazovací zápasy v předkole play-off.

Poznávají vás lidé ve městě?

Tady ne, ale v Olsztyně se mi mockrát stalo, že mě poznali, chtěli se se mnou vyfotit a říkali, že mi drží palce. Podporovali nás.

Dá se to srovnat s Francii?

To je nesrovnatelné. Tady chodilo v průměru dva tisíce, v Nantes tři sta lidí. Někdy přišlo víc, ale jindy to bylo třeba jen do stovky. Ve Francii nejsou tak velké haly, zato tady jsou obrovské arény.

Budete sledovat zahajovací zápas, který Poláci se Srbskem sehrají na šedesátitisícovém fotbalovém stadionu ve Varšavě?

Určitě, chci to vidět. Budou útočit na divácký rekord. Co jsem četl na polských stránkách, tak už před třemi měsíci měli skoro vyprodáno, proto doufám, že kapacitu naplní a bude to zajímavé. I zahajovací ceremoniál mě zajímá, má to šmrnc.

Umíte si představit, že byste si šel jako fanoušek sednout na místo, odkud snad ani není možné vidět míč?

Říkám si, že to musí být nezáživné, ale lidi si prostě jdou užít atmosféru a je jim jedno, kde sedí. Zvedám palec nahoru, líbí se mi, jak to tady berou.

Poláci doma vyhráli v roce 2014 mistrovství světa, takže se tady asi nečeká jiný výsledek než zlato...

Myslím, že chtějí útočit na medaili. Zlato by asi brali nejradši, ale myslím si, že jejich cíl je postoupit do finále. Tým na to určitě mají, záleží, v jaké budou aktuální formě, jak jim to sedne a na koho narazí. Doufám, že budou předvádět hezký sport a klidně bych si proti nim na turnaji i zahrál, přináší to zážitek před vyprodanou halou. Bylo by to sice nepříjemný soupeř, ale to jsou na Evropě všichni, v tom si člověk si nevybere.

Jenže na Poláky můžete narazit až v semifinále.

No tak to je strašně daleko... Už jen postup ze skupiny by byl super, od toho se musíme odpíchnout, pak teprve koukat dál. Doufám, že se nám to podaří.