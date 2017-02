Mám teď větší zodpovědnost, uvědomuje si plzeňský házenkář Blecha

„Ale neřekl bych, že to byl úplně pohodový zápas. Důležité bylo, že jsme do něj dobře vstoupili a tempo dokázali udržet i na začátku druhé půle, kdy do toho Frýdek šel po hlavě. Ten zápas jsme zvládli výborně,“ pochvaloval si 23letý Blecha.

Dřív jste nastupoval na křídle, teď dostáváte víc prostoru na středu. Jaký post vám sedí víc?

Teď je na mně větší zodpovědnost. Víc s klukama komunikuju, řešíme, co budeme hrát. Je to složitější role než na křídle, ale nějakým způsobem se do toho dostávám.

Podle výsledků z uplynulých sezon není Frýdek-Místek zrovna váš oblíbený soupeř. V čem vám jejich hra nesedí?

Je to dané jejich spojkami. Mají všechny sto kilo, oproti většině z nás je to dvacet kilo rozdíl. Takže se od nich někdy necháme zatlačit, mají pak snadnější pozice a dávají jednoduché góly. Teď jsme je ale pohybem předčili. V obraně i v útoku, kde jsme dokázali vytvářet pozice pro pivoty i pro křídla. Tentokrát jsme to s nimi zvládli skvěle.

V domácích zápasech jste stále stoprocentní, co tomu schází venku, kde body často ztrácíte?

Bavíme se o tom s klukama, řešíme to. Doma asi hrajeme s větším sebevědomím. To nám venku možná trochu chybí, na to dojíždíme a zbytečně ztrácíme pak ve vyrovnaných koncovkách zápasů.

V sobotu vás čeká cesta do Lovosic a přímý souboj o druhou příčku. Jak ten zápas zvládnout?

Rozhodujícím faktorem bude, jak se nám povede uhlídat Jirku Motla, protože ten má teď neskutečnou formu. A uvidíme, jak na tom budou jejich zranění Bouček a Klimt. Budeme se připravovat poctivě a pokusíme se tam urvat body.