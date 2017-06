Bašný zůstává. České házenkářky povede další tři roky

Trenér Bašný působí na lavičce národního týmu sedm let a od jeho příchodu udělaly házenkářky výrazný výkonnostní posun.

Dovedl je na dva evropské šampionáty v letech 2012 a vloni, na nichž Češky skončily nejprve na dvanáctém a poté na desátém místě. Před čtyřmi roky se s nimi po deseti letech probojoval na mistrovství světa.

„Myslím, že to bylo pozitivních sedm let. Přebíral jsem tým, který byl v žebříčku národních výběrů na 24. místě, dnes jsme v hodnocení za rok 2016 desátí. To je, myslím, velký výsledkový posun, se kterým jde ruku v ruce posun výkonnostní. Hráčky jezdí na srazy rády, panuje na nich pohoda,“ uvedl Bašný.

„Věřím, že jsme se přiblížili evropské špičce, což se projevilo i na šampionátech, které jsme si vybojovali. Zvlášť na tom posledním jsme se herně týmům vyrovnali,“ dodal Bašný, který zároveň trénuje francouzský klub Nantes.

S reprezentací ho nyní čeká play-off kvalifikace mistrovství světa proti Turecku, první zápas odehrají Češky v sobotu doma.

„Aktuálně mám trochu vítr z Turkyň a mou nejbližší ambicí je dostat se na šampionát do Německa. A potom dlouhodobější cíl - říkal jsem už po šampionátu ve Švédsku, že náš tým by mohl zažít svůj vrchol na Euru ve Francii,“ dodal Bašný.