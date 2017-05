Šestý Bárta: Lék na ztuhlé nohy? Už ráno jsem si dal časovku tam i zpátky

Konec dobrý, všechno dobré?

Ale jo, je to dobré. Trochu jsem snil, že bych mohl skončit i do pětky, ale Giro je letos nabité, řekl bych že je i líp obsazené, než potom bude Tour. Šesté místo se počítá. Tým je spokojený, je to pro nás další pěkné umístění. Odvedli jsme tady dobrou práci.

Oproti první časovce Gira jste se zlepšil o deset míst.

V té mi odešly nohy v poslední čtvrtce, asi jsem ještě tou dobou nebyl úplně v pořádku z celé té práce na začátku Gira. Dnešek dopadl mnohem líp, ani ztráta není velká, jsem spokojený. Pro mě bylo letošní Giro hodně také o pomáhání týmu, ale to k cyklistice patří.

Dnes se vám tedy jelo pocitově dobře?

Snažil jsem se urvat, co se dalo, tak bych to asi řekl. Mělo to být podle mapy trošku z kopečka, ale pocitově na mě ta časovka působila spíš jako rovina. Když jsem si ji projížděl ráno, připadalo mi, že ji celou jedeme lehce proti větru. Ale třeba to bylo jen tím, že jsem už tak utahaný. Měl jsem z posledních dnů hodně ztuhlé nohy, tak jsem se je snažil rozpohybovat i tak, že jsem si ráno dal tréninkově celou trať z Monzy do Milána a potom navrch ještě z Milána zpátky, dohromady nějakých padesát kiláků.

VYČERPÁNÍ. Jan Bárta těsně za cílem časovky.

Řekl byste, že se vám konečně vrací časovkářská forma, která zkraje sezony nebyla nejlepší?

No, tu úvodní časovku sezony bych vůbec nepočítal, změnili jsme tehdy komplet materiál, měl jsem novou helmu, nové kolo, všechno bylo pro mě úplně nové, takže jsem si to v ní spíš jen zkoušel. A potom už to bylo přece jen lepší, na Paříž-Nice jsem měl v časovce pod kopcem asi šestý čas a až v prudkém tříkilometrovém kopci jsem se tam propadl za dvacítku. Jo, lepším se..

Takže dalším cílem bude vzít si při mistrovství republiky zpět český časovkářský titul, který jste loni po dlouholetém panování odevzdal Leopoldu Königovi?

To by bylo hezké. Já měl celý loňský rok takový zvláštní a nijaký. Potom mi v září při krevních testech doktor zjistil, že jsem pozitivní na boreliózu. Měl jsem ji údajně v sobě zhruba půl roku, což mohl být i důvod mých horších výkonů. Dostal jsem na tři týdny antibiotika, abych se jí zbavil.

Nyní jste zdárně dokončil šestou Grand Tour kariéry. To už je hezká sbírka.

A letos se mi zase potvrdilo, že Giro je z nich nejtěžší.

Zvlášť s letošní skladbou posledního týdne, že?

Právě. Ten měl sice obsahovat i dvě etapy, které vypadaly, že si při nich člověk trochu orazí, jenže místo toho jsem v nich jel zase totální šrot. I v té páteční do Piancavalla, kde Bahrain s Movistarem už zkraje rozdělili peloton a Dumoulin byl až ve druhé skupině. Já šlapal v tu chvíli v té první a jel jsem ten kopec s nima na šrot, protože v ní byl od nás Patrick Konrad (nejlepší jezdec Bory v celkové klasifikaci), tak aby měl někoho k sobě, protože tam se každý člověk počítal.

HLEDÁNÍ. Auto svého týmu Bora dlouho nemohl najít, ale svůj úsměv našel rychle.

Vzpomínám si, jak jsem vás v roce 2012 viděl na konci vašeho prvního Gira, také tady před milánským Dómem. Tehdy jste byl po své premiérové Grand Tour totálně zdevastovaný.

Já vím. Byl jsem tehdy nachcípaný, měl jsem úplně ucpané dutiny, na jedno ucho jsem proto neslyšel a tak jsem dojížděl Giro.

Tentokrát to bylo pro vás naopak horší na začátku závodu?

No, hned ta druhá etapa mi na pár dní odřízla nohy, zhruba na půlku Gira. Ale měli jsme tehdy růžový dres a když ho máte, musíte pro jeho obranu udělat všechno.

Celkově je Bora s Girem nejspíš hodně spokojená, že?

Myslím, že maximálně. Tolik ani nečekali. Vyhráli jsme s Lukasem Pöstelbergerem jednu etapu, měli růžový dres, dvakrát jsme byli druzí v etapách se Samem Bennetem a Rudi Seligem a Sam navíc skončil ve spurtech třikrát třetí. Patrik Konrad se celkově dostal do dvacítky, což je taky dobré. A před dneškem jsme navíc jako tým vedli soutěž fair-play, kde se počítá, kdo vyfasuje za celé Giro nejmíň pokut.

Hodně se musely měnit strategie a cíle týmu na Giro měnit, když pro zranění vypadl původně plánovaný lídr Leopold König?

Sestava se až tak moc neměnila. Ale musely se samozřejmě snížit požadavky na celkové umístění.

Co říkáte vyústění celého závodu? Tom Dumoulin je podle vás zaslouženým šampionem?

Určitě. Neměl za sebou tak silný tým jako Nibali a Quintana, a přesto dokázal vyhrát. Jeho předností je časovka, ale má už i úžasný tah do kopce. Když se na něj podíváte, je o hlavu větší než jeho soupeři a do kopců veze proti nim nějaké to kilo navíc. Přesto se v nich strašně zlepšil, a i proto zaslouženě vyhrál.

Vy máte nyní ve vaší sbírce dvě Gira, tři Tour a jednu Vueltu. Chtěl byste letos na Vueltě dorovnat s Girem skóre?

To teď ani nedokážu říct. Momentálně toho mám plné zuby a nohy a brzy mě čeká další závod Kolem Švýcarska, už za necelé dva týdny. Budu mít co dělat, abych si odpočal. Zítra večer poletím domů, ale stejně budu muset i potom denně točit nohama, aby mi do Švýcarska totálně nezatuhly.