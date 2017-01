Životní zápas nejvousatější hvězdy zamával pořádky basketbalového světa

James Harden se pod D ́Antonim stal plnohodnotným rozehrávačem týmu a dnes je možná hlavním kandidátem na cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy.

Další z příkladů symbiózy těchto dvou basketbalových mozků přišel na Silvestra, kdy Harden historickým výkonem pomohl zdolat New York.

Při domácí výhře nad Knicks poměrem 129:122 si populární vousáč za 42 minut na hřišti vylepšil osobní rekord na 53 bodů, navíc přihodil ještě šestnáct doskoků a vyrovnal si osobní maximum sedmnácti asistencemi. Stal se tak prvním hráčem historie s alespoň padesáti body, patnácti doskoky a patnácti přihrávkami.

Aby byl výčet úspěchů kompletní, můžeme se zamyslet nad touto statistikou: i kdyby Harden nedal ani jeden bod, byl by jeho výkon historický. Za posledních 30 let se pouze pětkrát někomu povedlo dosáhnout alespoň na patnáct doskoků i asistencí - on k tomu ještě přidal senzační bodový zápis.

„Je to skvělý hráč ve skvělé formě. V tuhle chvíli patří mezi špičky tohoto sportu. Soupeř se ho snažil bránit, ale on byl prostě nezastavitelný a dosáhl na historická čísla,“ chválil ho před novináři majitel houstonského klubu Leslie Alexander.

Levoruký střelec se navíc stal teprve šestým hráčem historie, jenž dosáhl na triple-double, když nastřílel alespoň 40 bodů. To je velmi vážená společnost hráčů jako Wilt Chamberlain, LeBron James, Tracy McGrady, Vince Carter a Russell Westbrook.

Jeho čísla v systému ofenzivního mága D ́Antoniho jsou neuvěřitelná. Letos zatím dosahuje na 28 bodů, 12 asistencí a osm doskoků na zápas, přičemž nahání i těžko uvěřitelné průměry Russella Westbrooka. V sobotním zápase se dostal na triple-double za tři čtvrtiny a 53 body vyrovnal nejvyšší bodový výkon při triple-double, dotáhl se na Wilta Chamberlaina.

„Tahle sezona byla zatím absolutně neuvěřitelná. V týmu nám to šlape, máme výbornou chemii a po každé výhře se cítíme silnější. Máme skvělou partu a na hřišti se náramně bavíme,“ řekl sedmadvacetiletý Harden po utkání.

Vždy byl považovaný za skvěle přihrávajícího hráče a když je teď rozehrávačem na „plný úvazek“, vynikají jeho přihrávky ještě více. Z 35 utkání hned 27krát dosáhl minimálně na deset asistencí.

„Je docela dobrý,“ řekl po zápase s úšklebkem trenér D ́Antoni o svém svěřenci.

Součástí Hardenova úspěchu potažmo úspěchu Rockets není jen herní systém nového kouče, ale také velmi kvalitní forma dalších hráčů, o kterých se před sezonou tolik nemluvilo.

Životní výkon Jamese Hardena

Skvěle střílí jak pivot Ryan Anderson, tak v minulosti často zraněný křídelník Eric Gordon nebo veterán Trevor Ariza. Po zranění se do formy dostává i obranář Patrick Beverley a před nucenou pauzou se předváděl ve skvělém světle i mladý švýcarský pivot Clint Capela.

Harden má míč v rukou více než kdokoliv z jeho týmu a dokáže skvěle vytvářet pozice pro sebe i pro své spoluhráče. Pomáhá, že Rockets mají tým plný solidních střelců z dlouhé vzdálenosti a když se obrana na Hardena soustředí moc, prostě najde volného kolegu za trojkou a ten bez rozmyslu pálí.

„Je to skvělý pocit. Mike D ́Antoni mi dává na hřišti tolik svobody, možná občas až moc a já ztrácím míče (proti Knicks osm ztrát). Ale to se stane. Věří mi tolik, že já pak zkouším riskantní přihrávky, jen aby spoluhráči věděli, že je vidím a dám jim míč, když budou volní. Občas udělám ztrátu, ale oni vědí, že když poběží dopředu, míč se k nim dostane. Zatím je to pro mě nejzábavnější sezona mé kariéry,“ usmívá se olympijský vítěz a mistr světa Harden.

Harden po 53bodovém zápase

Dvě sezony zpátky byl Harden těsně druhý v hlasování o cenu MVP v možná trochu kontroverzním souboji se Stephenem Currym. Loni neprožil příliš povedenou sezonu a nebyl ani mezi patnácti nejlepšími hráči soutěže. Podle toho, co předvádí letos, je s Russellem Westbrookem, někdejším spoluhráčem z Oklahoma City, na špici boje o nejlepšího hráče sezony.

„S naším počtem výher by měl být číslo jedna,“ rozjíždí kampaň majitel Rockets Alexander.