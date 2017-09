Šiřina dal ten správný impulz. Za klíčový duel ho chválil i Satoranský

„Tolik minut jsem nečekal, ale já musím být neustále připraven, ať je to na minutu nebo patnáct. Jsem rád, že jsem mohl přispět k vítězství. Hlavní je však týmový úspěch,“ odmítal Šiřina chválu.



Poklonu mu ale vysekl i lídr týmu Tomáš Satoranský. „Kuba odehrál asi nejlepší utkání, co jsem ho kdy v národním týmu viděl. Byl agresivní. Je třeba, aby také cítil zodpovědnost za tým,“ ocenil spoluhráče Satoranský.

To Šiřinu těší, zvláště od hráče, který Čechy dovedl k výhře 20 body, 13 doskoky a šesti asistencemi. „Ne nadarmo hraje Tomáš NBA a dnes ukázal, jak velký hráč to je. Je to opravdový lídr a jsme jen rádi, že tu je a odvádí skvělé výkony pro český basket,“ užívá si Šiřina možnost hrát po boku Satoranského.

Šiřinovi k výkonu korunovanému sedmi body hodně pomohlo první vydařené střídání. „Úvod se mi povedl. Dal jsem nájezd, šestky a pak je sebevědomí hráče lepší a i trenér ve mě měl větší důvěru,“ řekl Šiřina.

„Pro celý tým to byl nesmírně důležitý vstup do turnaje. Začátek byl trochu nervózní, nepadly nám tam otevřené střely, zatímco oni dávali střely v posledních vteřinách útoků. V poločase jsme si řekli, že nám to začne padat a že jim naopak ta střelba nemůže vydržet. Když jsme si vytvořili desetibodový náskok, tak už se hrálo lépe. A pohlídali jsme si to,“ radoval se z výhry elitní rozehrávač české ligy.

Luboš Bartoň na tréninku usměrňuje Jakuba Šiřinu.

Teď na něj a zbytek českého týmu ale čeká výrazně těžší výzva - poprat se s obhájci titulu Španěly. „Jdeme do utkání s čistou hlavou. Nemáme co ztratit. Můžeme jen překvapit. Nejdeme to jen odehrát, ale porvat se o co nejlepší výsledek,“ slíbil Šiřina.

„Uvidíme, co z toho vyjde. Pro nás jsou každopádně důležitější zápasy s Maďarskem a Černou Horou. To jsou soupeři, se kterými se můžeme měřit. Ale i proti Španělsku to zkusíme,“ dodal.