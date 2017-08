A zase nic. Kornfeil ani v Brně nebodoval, déšť vyhlížel marně

„Když začalo hodně pršet během ranního warm-upu MotoGP, říkal jsem si, že by mohlo ještě víc a víc,“ doufal český pilot ve třídě Moto3.

Zůstalo však jen u zbožné tužby.

I proto 24letý chlapík z Rohatce dojel závod nejslabší kubatury na 20. místě, což byl jeho nejhorší brněnský výsledek v kariéře.

Přitom start Kornfeila, který se od začátku sezony pere s bídnou technikou, byl úchvatný.

Ze startovního roštu se odpíchl ze 26. pozice. Po prvním kole jeho jméno svítilo na 11. příčce, o pár chvil později se dokonce propracoval do elitní desítky! „Kde jsem viděl místo, tam jsem se to snažil poslat,“ líčil Kornfeil.

Zaplněné tribuny, nad kterými se vznášely nacucané šedivé mraky, mu aplaudovaly.

Ale žádné kapky v závodě Moto3 už na brněnský asfalt nedopadly. „Dívali jsme se na radar a něco mělo přijít,“ líčil Kornfeil. I proto si vzal pláštěnku. Proto s mechaniky nastavil tlumiče „na totální vodu“.

Jenže místo průtrže začala trať rychle schnout a české naděje vadly. „Jak je nás na trati 33, stopa se hrozně rychle vyjíždí. Ani jsem nemohl najít limit, hranici pádu. Párkrát mě to upozornilo a já se divil: ‚Ty brďo, vždyť jsem neudělal nic jinak.‘ Bylo to strašně zvláštní, snažil jsem se každých pár metrů, pár zatáček držet. Ale nešlo to,“ zoufal si.

Kornfeil navíc stejně jako v celé sezoně pociťoval, že sedlá podprůměrný peugeot. „Ztrácel jsem plynule kolo co kolo. Ujížděli mi a já nebyl schopen je na žádném úseku trati doklapnout,“ smutnil závodník, jenž loni v celkovém pořadí Moto3 obsadil osmou příčku.

Minulou sezonu při deštivé brněnské Grand Prix dovezl svoji hondu na šesté příčce, teď měl k bodům tuze daleko. „Jen jsem se propadal a koukal, jak mě někdo předjíždí,“ povídal českým žurnalistům.

Pár kol před cílem se ocitl až ve třetí desítce. Vpřed ho neposouvaly ani karamboly jeho rivalů - v Brně se zkrátka nepadalo. V těžkých podmínkách nedokončili závod v nejslabší kubatuře, kde o jezdecké chyby a riskantní manévry nebývá nouze, pouze dva piloti.

Až v samém závěru se Kornfeil lehce posunul vzhůru. „Byly to podmínky naprd. Když je voda, tak je to jednoduché. Když je sucho, tak taky. Ale tady to něco mezi, to nikdy nevíte, co máte udělat. Je to jen o pocitu jezdce na motorce,“ popisoval svoje trápení. „Ke konci závodu jsem zase začal motorku cítit a jelo se mi dobře. Finální výsledek je sice lepší než kvalifikace, ale to nikoho nezajímá. Jsme bez bodu.“