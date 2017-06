Holuša splnil limit pro Londýn. Aspoň mám teď klid, závody si užiju

Čtvrté místo, čas 3:34,96 a splněný limit pro mistrovství světa. Vypadáte spokojeně.

S výkonem naprosto jsem. Hlavním cílem bylo zaběhnout limit pro mistrovství světa, což se povedlo. Víc nemůžu chtít.

Byl to dnes hodně rychlý závod - Alsadik Michu vytvořil nový rekord mítinku.

Bylo to hodně těžké i tím, že nás běželo hodně. Věděl jsem, že musím začít rychle, abych si vytvořil dobrou pozici pro zbytek závodu. To se mi povedlo, ale pak jsem na to trochu doplatil. Když se začalo zrychlovat, trochu mi to zakyselilo nohy a neběželo se mi úplně lehce.

Byl to pak velký boj?

Byl, hlavně v posledním kole. Ani nevím kde, ale někde jsem v poslední stovce vyhrabal sílu. Ale jsem hotový.

Michu to podobně jako loni napálil už ve druhém kole. Čekal jste to?

Naprosto. Věděl jsem, že poběží přesně jako před rokem. Kdybych si měl vsadit na to, že poběží dvě kola za vodičem a pak sám, vsadil bych si.

Co vám dnešní výkon řekl o dalším průběhu sezony?

Že jsem na tom dobře. Pořád můžu předvést i lepší výkon, ale teď budu mít hlavně klid kvůli limitu. Nemusím být nervózní a závody si víc užiju. V červnu mě čeká ještě pár startů a pak jen trénink před mistrovstvím světa.

O víkendu se v Třinci koná mistrovství republiky...

... poběžím tam pět kilometrů.

S jakým cílem?

Vyhrát, samozřejmě. V dalším týdnu mě pak čeká Diamantová liga v Oslu a ve Stockholmu, takže budu i trochu šetřit síly.

Mistrovství republiky se koná blízko vašeho bydliště, je to pro vás i motivace navíc?

Určitě, přijedou se na mě podívat známi i rodina. Těším se i na to, že už ve středu pojedu domů do Opavy, kde jsem nebyl od ledna. Navštívím babičky, známé, užiju si pět dní doma.