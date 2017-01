Jakeše na Dakaru zasáhl blesk. Macháček: Každý jsme potencionální cíl

„Najednou jsem měl zeleno před očima, byla to veliká rána. Lekl jsem se a brněly mě ruce i ucho,“ popisoval pro Radiožurnál Jakeš, který je odhodlán nastoupit do čtvrteční 4. etapy.

Ve čtvrtek se účastníci Dakaru přesouvají do Bolívie, najdou tam jednodušší podmínky?

Třiačtyřicetiletý motocyklista měl štěstí, že se při zásahu bleskem v bouřce neopřel intuitivně nohou o zem. Pneumatiky jeho stroje odizolovaly elektrický proud.

„Kamarádi z týmu si dělají legraci, že jsem potřeboval dobít energii. To se asi povedlo,“ kývl Jakeš, který startuje na Dakaru podesáté. V roce 2013 skončil čtvrtý.

Třetí etapa vedla přes hory ve výšce téměř pět tisíc metrů. Bouřka přinesla i kroupy. „Každý jsme byli potencionální cíl blesku. Pár blesků, co jsem viděl, na ty sem si mohl šáhnout. Takže jsem se taky bál. To, že to někoho zasáhne, jsem ale nečekal,“ uvedl Čech Josef Macháček, který ve středu vybojoval mezi čtyřkolkami třetí místo a průběžně je šestý.