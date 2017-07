Tenisový ITS Cup v Olomouci chce dotaci zvednout na sto tisíc dolarů

„Byl to jeden z nejzdařilejších ročníků za celých devět let. Můžeme ho hodnotit jen úspěšně,“ říká spokojeně Michal Kadláček, ředitel tenisového centra.

Za devět let už se lidé naučili na turnaj chodit a letos je zároveň přitáhlo známé jméno Kristýny Plíškové, sestry současné světové jedničky.

„Kristýna byla pro všechny velkým tahákem a byly na ni plné tribuny. Pro diváky bylo dobré, že došla až do finále. Kdyby to vyhrála, byla by to třešnička na dortu, nepodařilo se, ale to je sport. Doufáme však, že se vrátí i příští rok,“ přeje si Kadláček.

„Jsem hrozně nadšená, kolik lidí sem na nás nebo na mě přišlo a jak fandili, i když jsem nehrála nějaký skvělý tenis,“ přiznala po finále Kristýna Plíšková.

Jediná hráčka z první světové padesátky však i přes podporu podlehla neznámé Američance Peraové ve třech setech. V Olomouci se představily i další Češky Lucie Hradecká, Denisa Allertová či místní Karolína Muchová. „Po těch letech víme, že diváci chodí fandit Češkám. Samozřejmě, Kristýna Plíšková je pro ně o level výš, protože je to hráčka, která patří mezi top špičku,“ uvědomuje si Kadláček.

Organizátoři po letošním devátém ročníku přemýšlejí, kam v tom příštím jubilejním turnaj posunout. „Rádi bychom přišli ještě s nějakou novinkou. Budeme se také snažit získat víc hráček takové kvality. Zatím ale samozřejmě nemůžeme mít nic potvrzeného. Uvidíme, co přinese příští rok,“ přemítá.

Lepší hráčky může přitáhnout vyšší finanční dotace turnaje. Letos dosahovala 80 tisíc dolarů, pro příští rok se pokusí organizátoři částku navýšit. „Máme v plánu pokusit se navýšit dotaci na 100 tisíc dolarů (2,3 milionu korun). Doufáme, že se nám to podaří, ale to samozřejmě záleží na sponzorech, zda nám zůstanou věrní,“ líčí Kadláček.

Kromě peněz může spoléhat i na dobré reference, které u tenistek turnaj získal. „Všichni se neskutečně snaží a člověk se tu cítí jako doma. Organizace a vše je na špičkové úrovni. Taková nebývá ani na menších turnajích WTA,“ prohlásila například dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře Lucie Hradecká.