Prokop přišel v Italské rallye o kolo, Kopecký je zatím dvanáctý

Na Sardinii se zatím stále mění vedoucí jezdec, ještě nikdo nedokázal zůstat v čele po dvou měřených testech za sebou. V polovině dnešní etapy má Paddon náskok 4,3 sekundy na Juhu Hänninena z Finska. O desetinu zpět je Mats Östberg z Norska, kterému vůz připravuje Prokopův tým.

Paddonovi do čela pomohla i havárie Brita Krise Meekea, jenž odstoupil z prvního místa. „Jedeme podle plánu. Dnes je to o čisté jízdě, není to o tom, abychom tlačili. Klíčové je jet vyrovnaně a zbytečně neztrácet čas,“ řekl Paddon.

Sedmý je lídr MS a úřadující šampion Sébastien Ogier z Francie, který na vedení ztrácí 37,7 sekundy.

Kopecký je sice dvanáctý, klíčové však pro něj je, že vede kategorii WRC2. O jedno místo před ním a 12 sekund je sice Francouz Eric Camilli, jenž startuje také s vozem specifikace R5, do šampionátu WRC2 ale není přihlášený.

Prokopovi se příliš nedařilo ani před odstoupením, po třetí erzetě byl až 21. „Při brzdění upadlo kolo. Ustřihl se šroub na zavěšení. Nevíme proč, možná to byl následek defektu nebo jen zradil materiál. Naposledy mi kolo na rovině upadlo ještě s Mitsubishi v Argentině...,“ uvedl Prokop na sociálních síti.