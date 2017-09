Ital Fognini byl vyloučen z tenisového US Open. Za nesportovní chování

Disciplinární komise rozhodla, že Fabio Fognini už v New Yorku nesmí znovu na kurt. Bude tak muset odstoupit z rozehraného pavouka čtyřhry, v níž s krajanem Simonem Bolellim prošel už do třetího kola.

Komise se bude případem dál zabývat a Fogninimu hrozí další zpřísnění trestu. Pokud bude shledán vinným z hrubého porušení pravidel chování, pokuta se může vyšplhat až na 250.000 dolarů. Navíc může být Ital doživotně vyloučen z grandslamových turnajů.

Prohřešku se Fognini dopustil při středečním duelu s krajanem Stefanem Travagliou, který prohrál 1:3 na sety. Fognini opakovaně komentoval výroky švédské rozhodčí na umpiru a ruchové mikrofony zachytily i hrubé urážky.

Za tři různé incidenty vyměřili pořadatelé posledního grandslamu sezony turnajové dvaadvacítce finanční tresty ve výši 15.000, 5000 a 4000 dolarů. Maximální sankce za jednotlivé provinění je přitom 20.000 dolarů.

Fogniniho od trestu neuchránila ani omluva, kterou zveřejnil na twitteru. „Omlouvám se fanouškům a rozhodčí. Byl to zkrátka špatný den, ale to mě za chování na kurtu neomlouvá. I když jsem horká hlava a i když jsem podle mě měl ve většině případů pravdu, udělal jsem chybu. Koneckonců, je to jen tenis,“ uvedl Fognini, který je výbušnou povahou známý. V roce 2014 například zaplatil za nesportovní chování ve Wimbledonu dohromady 27.500 dolarů.